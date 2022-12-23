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СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России
СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России - РИА Новости, 23.12.2022
СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России
Западные оппоненты стремятся использовать выборы 2024 года для дестабилизации политической системы России, максимального давления на российских избирателей,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:11
2022-12-23T15:11
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Западные оппоненты стремятся использовать выборы 2024 года для дестабилизации политической системы России, максимального давления на российских избирателей, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. "В числе объектов постоянного внимания комиссии была и остается тема безусловного обеспечения электорального суверенитета России. События последних лет неопровержимо свидетельствуют о том, что Вашингтон и его сателлиты упорно готовятся максимально использовать 2024 год – как год очередных президентских выборов в России - для целей максимального давления на российских избирателей и избирательную систему РФ, что само по себе противоправно, для дестабилизации всей политической системы государства с целью достижения выгодных лишь им антироссийских устремлений", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Поэтому комиссия полагает необходимым сосредоточить свою работу в 2023 году на усилиях по купированию подобных угроз в рамках своих полномочий, для чего предполагается сформировать в первой половине наступающего года из числа членов комиссии и ее экспертов специальную рабочую группу.
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политика, совет федерации рф
Политика, Совет Федерации РФ
15:11 23.12.2022
 
СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России

Совфед заявил, что США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Западные оппоненты стремятся использовать выборы 2024 года для дестабилизации политической системы России, максимального давления на российских избирателей, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
"В числе объектов постоянного внимания комиссии была и остается тема безусловного обеспечения электорального суверенитета России. События последних лет неопровержимо свидетельствуют о том, что Вашингтон и его сателлиты упорно готовятся максимально использовать 2024 год – как год очередных президентских выборов в России - для целей максимального давления на российских избирателей и избирательную систему РФ, что само по себе противоправно, для дестабилизации всей политической системы государства с целью достижения выгодных лишь им антироссийских устремлений", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Поэтому комиссия полагает необходимым сосредоточить свою работу в 2023 году на усилиях по купированию подобных угроз в рамках своих полномочий, для чего предполагается сформировать в первой половине наступающего года из числа членов комиссии и ее экспертов специальную рабочую группу.
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