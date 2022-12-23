https://ria.ru/20221223/vybory-1840857823.html

СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России

СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России - РИА Новости, 23.12.2022

СФ: США стремятся использовать выборы в 2024 году для дестабилизации России

Западные оппоненты стремятся использовать выборы 2024 года для дестабилизации политической системы России, максимального давления на российских избирателей,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:11

2022-12-23T15:11

2022-12-23T15:11

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Западные оппоненты стремятся использовать выборы 2024 года для дестабилизации политической системы России, максимального давления на российских избирателей, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. "В числе объектов постоянного внимания комиссии была и остается тема безусловного обеспечения электорального суверенитета России. События последних лет неопровержимо свидетельствуют о том, что Вашингтон и его сателлиты упорно готовятся максимально использовать 2024 год – как год очередных президентских выборов в России - для целей максимального давления на российских избирателей и избирательную систему РФ, что само по себе противоправно, для дестабилизации всей политической системы государства с целью достижения выгодных лишь им антироссийских устремлений", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Поэтому комиссия полагает необходимым сосредоточить свою работу в 2023 году на усилиях по купированию подобных угроз в рамках своих полномочий, для чего предполагается сформировать в первой половине наступающего года из числа членов комиссии и ее экспертов специальную рабочую группу.

https://ria.ru/20221222/konflikt-1840693509.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, совет федерации рф