Рейтинг@Mail.ru
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации
Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:51
2022-12-23T15:51
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
балашиха
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_0:306:3038:2014_1920x0_80_0_0_6022f52d87fe3d94f6539a66f07fe921.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба Росгвардии. "На сегодняшний день из тех военнослужащих, которые поступают из района служебного боевого применения, 98% - возврат в строй. Возврат в строй раненых, которые ампутанты, составляет более 80%", – рассказал начальник госпиталя заслуженный врач РФ Виктор Губань на видео, предоставленном пресс-службой. В госпитале для реабилитации применяют лечебную физкультуру, переменное электростатическое поле системы "Хивамат-200" и высокоинтенсивные лазеры. В Центре восстановительной медицины используют водолечение, магнитотерапию, электростимуляцию нервов и мышц, эрготерапию. "Выздоровление еще не значит полное восстановление пациента, поэтому врачи войск национальной гвардии делают все, чтобы не только вернуть своих пациентов к нормальной жизни, но сохранить их востребованность в войсках", - отметила начальник Центра полковник медицинской службы Татьяна Афанасьева. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это, по его словам, самый низкий показатель за всю историю военной медицины.
https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html
россия
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_af6274e6006537417daf8d241e6be0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), балашиха, сергей шойгу, безопасность
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Балашиха, Сергей Шойгу, Безопасность
15:51 23.12.2022
 
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации

Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в зоне спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Хирург во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"На сегодняшний день из тех военнослужащих, которые поступают из района служебного боевого применения, 98% - возврат в строй. Возврат в строй раненых, которые ампутанты, составляет более 80%", – рассказал начальник госпиталя заслуженный врач РФ Виктор Губань на видео, предоставленном пресс-службой.
В госпитале для реабилитации применяют лечебную физкультуру, переменное электростатическое поле системы "Хивамат-200" и высокоинтенсивные лазеры. В Центре восстановительной медицины используют водолечение, магнитотерапию, электростимуляцию нервов и мышц, эрготерапию.
"Выздоровление еще не значит полное восстановление пациента, поэтому врачи войск национальной гвардии делают все, чтобы не только вернуть своих пациентов к нормальной жизни, но сохранить их востребованность в войсках", - отметила начальник Центра полковник медицинской службы Татьяна Афанасьева.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это, по его словам, самый низкий показатель за всю историю военной медицины.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 22:55Специальная военная операция на Украине
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БалашихаСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала