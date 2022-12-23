https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html

Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации

Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации

Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:51

2022-12-23T15:51

2022-12-23T15:51

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

балашиха

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба Росгвардии. "На сегодняшний день из тех военнослужащих, которые поступают из района служебного боевого применения, 98% - возврат в строй. Возврат в строй раненых, которые ампутанты, составляет более 80%", – рассказал начальник госпиталя заслуженный врач РФ Виктор Губань на видео, предоставленном пресс-службой. В госпитале для реабилитации применяют лечебную физкультуру, переменное электростатическое поле системы "Хивамат-200" и высокоинтенсивные лазеры. В Центре восстановительной медицины используют водолечение, магнитотерапию, электростимуляцию нервов и мышц, эрготерапию. "Выздоровление еще не значит полное восстановление пациента, поэтому врачи войск национальной гвардии делают все, чтобы не только вернуть своих пациентов к нормальной жизни, но сохранить их востребованность в войсках", - отметила начальник Центра полковник медицинской службы Татьяна Афанасьева. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это, по его словам, самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html

россия

балашиха

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), балашиха, сергей шойгу, безопасность