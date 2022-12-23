https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации
Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:51
2022-12-23T15:51
2022-12-23T15:51
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
балашиха
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_0:306:3038:2014_1920x0_80_0_0_6022f52d87fe3d94f6539a66f07fe921.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Врачи Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в Балашихе возвращают в строй 98% пациентов, поступающих из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба Росгвардии. "На сегодняшний день из тех военнослужащих, которые поступают из района служебного боевого применения, 98% - возврат в строй. Возврат в строй раненых, которые ампутанты, составляет более 80%", – рассказал начальник госпиталя заслуженный врач РФ Виктор Губань на видео, предоставленном пресс-службой. В госпитале для реабилитации применяют лечебную физкультуру, переменное электростатическое поле системы "Хивамат-200" и высокоинтенсивные лазеры. В Центре восстановительной медицины используют водолечение, магнитотерапию, электростимуляцию нервов и мышц, эрготерапию. "Выздоровление еще не значит полное восстановление пациента, поэтому врачи войск национальной гвардии делают все, чтобы не только вернуть своих пациентов к нормальной жизни, но сохранить их востребованность в войсках", - отметила начальник Центра полковник медицинской службы Татьяна Афанасьева. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это, по его словам, самый низкий показатель за всю историю военной медицины.
https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_af6274e6006537417daf8d241e6be0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), балашиха, сергей шойгу, безопасность
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Балашиха, Сергей Шойгу, Безопасность
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в спецоперации
Врачи госпиталя Росгвардии спасают 98 процентов раненных в зоне спецоперации