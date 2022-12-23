https://ria.ru/20221223/videorolik-1840857155.html
RT снял "сказку о хомячке" к европейскому Рождеству
RT снял "сказку о хомячке" к европейскому Рождеству - РИА Новости, 23.12.2022
RT снял "сказку о хомячке" к европейскому Рождеству
Телеканал RT поздравил европейцев с католическим Рождеством видеороликом про "сказку о хомячке". РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:10
2022-12-23T15:10
2022-12-23T15:14
католическое рождество
телеканал rt
rt ruptly
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеканал RT поздравил европейцев с католическим Рождеством видеороликом про "сказку о хомячке".В ролике рассказывается о семье, в которой в 2021 году появился долгожданный питомец. Спустя год, в Рождество 2022 года, семья с помощью хомячка в колесе генерировала в доме электричество. А заканчивается история печальным прогнозом празднования Рождества-2023. В конце ролика RT пожелал европейцам счастливого "русофобского" Рождества и сообщил, что информацию о реальном положении вещей в Европе и о том, "куда все катится", можно узнать из новостей телеканала. В декабре прошлого года RT представил нетрадиционную инструкцию для празднования Рождества. Зрителям было предложено изучить "толерантную методичку" и решить, как они хотят отмечать Рождество.
https://ria.ru/20221214/vshe-1838620588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
католическое рождество, телеканал rt, rt ruptly
Католическое Рождество, Телеканал RT, RT Ruptly