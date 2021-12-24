https://ria.ru/20211224/rolik-1765423770.html

RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"

RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества" - РИА Новости, 24.12.2021

RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"

Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:42

2021-12-24T21:42

2021-12-24T21:42

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765420460_42:0:1199:651_1920x0_80_0_0_0e2b5ea3796883a084f3ea78b0d47050.png

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество.Для этого, как указывается в видео, придется отказаться от традиционных слов "мама и "папа": праздник предлагается встречать только с "корректно пронумерованными" родителями.Вместо снеговика можно слепить "снеговикиню" или "снеговикессу". Также не стоит дарить детям куклы и машинки. Ободок с оленьими рогами может оскорбить "оленье коммьюнити".От Санты-Клауса, согласно шуточной инструкции, и вовсе следует отказаться, поскольку он "белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который абьюзит жену", а также угнетает эльфов.В конце ролика авторы предлагают сжечь руководство и следовать духу классического, традиционного Рождества.

https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телеканал rt