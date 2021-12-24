https://ria.ru/20211224/rolik-1765423770.html
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества" - РИА Новости, 24.12.2021
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:42
2021-12-24T21:42
2021-12-24T21:42
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765420460_42:0:1199:651_1920x0_80_0_0_0e2b5ea3796883a084f3ea78b0d47050.png
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество.Для этого, как указывается в видео, придется отказаться от традиционных слов "мама и "папа": праздник предлагается встречать только с "корректно пронумерованными" родителями.Вместо снеговика можно слепить "снеговикиню" или "снеговикессу". Также не стоит дарить детям куклы и машинки. Ободок с оленьими рогами может оскорбить "оленье коммьюнити".От Санты-Клауса, согласно шуточной инструкции, и вовсе следует отказаться, поскольку он "белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который абьюзит жену", а также угнетает эльфов.В конце ролика авторы предлагают сжечь руководство и следовать духу классического, традиционного Рождества.
https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765420460_186:0:1054:651_1920x0_80_0_0_6f8b148c6aa9be6e57349ffb757cfb1b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"