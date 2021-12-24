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RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества" - РИА Новости, 24.12.2021
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:42
2021-12-24T21:42
телеканал rt
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество.Для этого, как указывается в видео, придется отказаться от традиционных слов "мама и "папа": праздник предлагается встречать только с "корректно пронумерованными" родителями.Вместо снеговика можно слепить "снеговикиню" или "снеговикессу". Также не стоит дарить детям куклы и машинки. Ободок с оленьими рогами может оскорбить "оленье коммьюнити".От Санты-Клауса, согласно шуточной инструкции, и вовсе следует отказаться, поскольку он "белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который абьюзит жену", а также угнетает эльфов.В конце ролика авторы предлагают сжечь руководство и следовать духу классического, традиционного Рождества.
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телеканал rt
21:42 24.12.2021
 
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"

RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал RT представил ролик о том, как толерантно отметить Рождество.
Для этого, как указывается в видео, придется отказаться от традиционных слов "мама и "папа": праздник предлагается встречать только с "корректно пронумерованными" родителями.
Вместо снеговика можно слепить "снеговикиню" или "снеговикессу". Также не стоит дарить детям куклы и машинки. Ободок с оленьими рогами может оскорбить "оленье коммьюнити".
От Санты-Клауса, согласно шуточной инструкции, и вовсе следует отказаться, поскольку он "белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который абьюзит жену", а также угнетает эльфов.
В конце ролика авторы предлагают сжечь руководство и следовать духу классического, традиционного Рождества.
Мужчина разговаривает с полицией в Глазго, Шотландия - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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