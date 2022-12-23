https://ria.ru/20221223/vardanyan-1840888713.html
Лавров прокомментировал переезд бизнесмена Варданяна в Карабах
Лавров прокомментировал переезд бизнесмена Варданяна в Карабах - РИА Новости, 23.12.2022
Лавров прокомментировал переезд бизнесмена Варданяна в Карабах
Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, вышедшему из гражданства РФ по своей просьбе, и к его решению направиться в Нагорный Карабах, заявил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:13
2022-12-23T16:13
2022-12-23T16:13
сергей лавров
владимир путин
россия
в мире
нагорный карабах
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, вышедшему из гражданства РФ по своей просьбе, и к его решению направиться в Нагорный Карабах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента - он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь", - сказал министр по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена Варданяна.
https://ria.ru/20221222/grazhdanstvo-1840534066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, россия, в мире, нагорный карабах
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, В мире, Нагорный Карабах
Лавров прокомментировал переезд бизнесмена Варданяна в Карабах
Лавров заявил, что Россия не имеет отношения к вышедшему из гражданства Рубену Варданяну