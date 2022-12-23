https://ria.ru/20221223/uspekh-1840920631.html

Экс-глава Минобороны Латвии назвал слова Макрона успехом стратегии России

Экс-глава Минобороны Латвии назвал слова Макрона успехом стратегии России - РИА Новости, 23.12.2022

Экс-глава Минобороны Латвии назвал слова Макрона успехом стратегии России

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал определенным успехом российской стратегии слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:36

2022-12-23T17:36

2022-12-23T17:36

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал определенным успехом российской стратегии слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО является маловероятным. Ранее Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг и что он считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс. "Такие заявления являются подтверждением того, что Россия добилась определенного успеха в своей стратегии. К сожалению", - написал Пабрикс в Twitter. Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Как сообщали СМИ, страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи с данным заявлением Макрона. МИД Польши заявил, что выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838639442.html

https://ria.ru/20221216/natsizm-1839031906.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/latviya-1839004695.html

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