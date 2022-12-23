https://ria.ru/20221223/ukraina-1840906983.html

В Совфеде заявили, что США на Украине наступают на "афганские грабли"

В Совфеде заявили, что США на Украине наступают на "афганские грабли" - РИА Новости, 23.12.2022

В Совфеде заявили, что США на Украине наступают на "афганские грабли"

Вооружая Украину и втягивая НАТО в войну против России, США с маниакальной настойчивостью наступают на "афганские грабли", заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:56

2022-12-23T16:56

2022-12-23T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

ольга ковитиди

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооружая Украину и втягивая НАТО в войну против России, США с маниакальной настойчивостью наступают на "афганские грабли", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее глава американского госдепа Энтони Блинкен заявил на брифинге, что США не смогли бы в том же объеме оказывать помощь Киеву, если бы не приняли решение уйти из Афганистана. "США с маниакальной настойчивостью наступают на "афганские грабли". Мы в России знаем, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Почему США вновь втягиваются в новую позорную войну на Украине и почему, вооружая Украину и втягивая в войну против России НАТО, Штаты не понимают опасности своих действий, сказать сложно. Но то, что Вашингтону и его лидерам верить нельзя, – это точно", - заявила Ковитиди. По ее словам, раскручивающим войну на Украине американцам стоит напомнить, что за время развязанной США войны в Афганистане погибли 2443 американских солдата, 20 666 были ранены, потери натовских войск составили по крайней мере 1144 солдат убитыми. Также, сказала сенатор, за более чем двадцать лет бессмысленной войны, развязанной США в Афганистане, американские налогоплательщики лишились почти триллиона долларов. "Никто уже в Белом доме и Пентагоне не расскажет, куда делся триллион долларов США, отданный под аплодисменты, белозубые улыбки и дружеские объятия на позорную войну США и их союзников по НАТО с помпезным названием "Несокрушимая свобода", - отметила Ковитиди. Теперь, по ее словам, США нашли новую золотую жилу – Украину, которую они будут "разрабатывать" по ранее отработанному афганскому сценарию. "США уже зарабатывают огромные деньги на организованной Вашингтоном войне на Украине. Необходимо понимать, что реальные траты США на войну в Афганистане были в разы выше заявленных Пентагоном расходов, поэтому, уже различая американский почерк и их союзников, мы должны готовиться к тому, что США не откажутся от подготовленной ими войны, поскольку есть четко определённый список лиц, банально зарабатывающих на этой войне", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

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Кирилл Волков

в мире, ольга ковитиди, россия, совет федерации рф, сша, украина, афганистан, нато, ситуация в днр и лнр