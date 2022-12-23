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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840885818.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:03
2022-12-23T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
полтавская область
черкасская область
винницкая область
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.Согласно данным, тревога была объявлена в 15.00 (16.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
николаевская область
полтавская область
черкасская область
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днепропетровская область
харьковская область
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в мире, украина, николаевская область, полтавская область, черкасская область, винницкая область, днепропетровская область, харьковская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Полтавская область, Черкасская область, Винницкая область, Днепропетровская область, Харьковская область, Кировоградская область
16:03 23.12.2022 (обновлено: 16:59 23.12.2022)
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
Прохожие на улице в Виннице, Украина - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.
Согласно данным, тревога была объявлена в 15.00 (16.00 мск).
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьПолтавская областьЧеркасская областьВинницкая областьДнепропетровская областьХарьковская областьКировоградская область
 
 
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