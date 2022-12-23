https://ria.ru/20221223/ukraina-1840885818.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:03

2022-12-23T16:03

2022-12-23T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

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винницкая область

днепропетровская область

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.Согласно данным, тревога была объявлена в 15.00 (16.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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днепропетровская область

харьковская область

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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