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Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840866123.html
Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции
Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции - РИА Новости, 23.12.2022
Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции
Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:28
2022-12-23T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евгений гинер
владимир зеленский
александр бабаков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под санкции, планируется конфисковать. "Есть перечень облэнерго (энергораспределительные компании - ред.), которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление этого холдинга (украинских распределительных сетей – ред.). По мере того, как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно, количество этих предприятий будет увеличиваться", - сказал Шурма в интервью украинскому изданию "РБК – Украина". При этом он отказался сообщить, о каких компаниях идет речь. В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго". Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835934842.html
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в мире, украина, евгений гинер, владимир зеленский, александр бабаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евгений Гинер, Владимир Зеленский, Александр Бабаков
15:28 23.12.2022
 
Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции

В офисе Зеленского рассказали о планах конфисковать энергокомпании у попавших под санкции

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под санкции, планируется конфисковать.
"Есть перечень облэнерго (энергораспределительные компании - ред.), которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление этого холдинга (украинских распределительных сетей – ред.). По мере того, как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно, количество этих предприятий будет увеличиваться", - сказал Шурма в интервью украинскому изданию "РБК – Украина".
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:44Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили более чем о тысяче уголовных дел против "коллаборантов"
При этом он отказался сообщить, о каких компаниях идет речь.
В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".
Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 19:49
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвгений ГинерВладимир ЗеленскийАлександр Бабаков
 
 
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