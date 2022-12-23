Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции
В офисе Зеленского рассказали о планах конфисковать энергокомпании у попавших под санкции
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под санкции, планируется конфисковать.
"Есть перечень облэнерго (энергораспределительные компании - ред.), которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление этого холдинга (украинских распределительных сетей – ред.). По мере того, как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно, количество этих предприятий будет увеличиваться", - сказал Шурма в интервью украинскому изданию "РБК – Украина".
При этом он отказался сообщить, о каких компаниях идет речь.
В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".
Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Евгений Гинер и Михаил Воеводин.