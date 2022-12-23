https://ria.ru/20221223/ukraina-1840866123.html

Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции

Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции - РИА Новости, 23.12.2022

Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:28

2022-12-23T15:28

2022-12-23T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евгений гинер

владимир зеленский

александр бабаков

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, попавшим на Украине под санкции, планируется конфисковать. "Есть перечень облэнерго (энергораспределительные компании - ред.), которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление этого холдинга (украинских распределительных сетей – ред.). По мере того, как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно, количество этих предприятий будет увеличиваться", - сказал Шурма в интервью украинскому изданию "РБК – Украина". При этом он отказался сообщить, о каких компаниях идет речь. В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго". Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835934842.html

https://ria.ru/20221119/aktivy-1832796729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евгений гинер, владимир зеленский, александр бабаков