https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html
Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории
Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории - РИА Новости, 23.12.2022
Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории
Первые варианты нового учебника по истории могут появиться уже в начале следующего года, работу над ним возглавит помощник президента, председатель Российского... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:12
2022-12-23T09:12
2022-12-23T10:44
общество
владимир мединский
владимир путин
сергей кравцов
россия
луганская народная республика
херсонская область
российское военно-историческое общество (рвио)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780866306_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b065d44aecab0b8006401d8082ed6adf.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Первые варианты нового учебника по истории могут появиться уже в начале следующего года, работу над ним возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, рассказал журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. "Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски учебника будут", — сказал он. По словам министра, работа над новым учебником займет около года, авторские права будут принадлежать государству. Учебник будет единым для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Пособие создадут на основе уже существующих книг, но в нем отразят все современные события. "Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", — добавил Кравцов. В сентябре Минпросвещения утвердило перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Как пояснял Кравцов, по каждому из основных предметов — русскому языку, литературе, математике, иностранным и региональным языкам — останется только один учебник. В начале декабря президент Владимир Путин назвал появление новых учебников по истории и обществознанию вопросом общенационального значения и поручил правительству заняться этой работой.
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780866306_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_71c30b8c8c475f1937fc5316ca7aa91a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мединский, владимир путин, сергей кравцов, россия, луганская народная республика, херсонская область , российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Мединский, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Российское военно-историческое общество (РВИО), Социальный навигатор, СН_Образование
09:12 23.12.2022 (обновлено: 10:44 23.12.2022)
Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории
Кравцов сообщил, что работу над созданием нового учебника по истории возглавит Мединский
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Первые варианты нового учебника по истории могут появиться уже в начале следующего года, работу над ним возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, рассказал журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.
"Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски учебника будут", — сказал он.
По словам министра, работа над новым учебником займет около года, авторские права будут принадлежать государству. Учебник будет единым для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Пособие создадут на основе уже существующих книг, но в нем отразят все современные события.
"Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей
, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", — добавил Кравцов.
В сентябре Минпросвещения утвердило перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Как пояснял Кравцов, по каждому из основных предметов — русскому языку, литературе, математике, иностранным и региональным языкам — останется только один учебник. В начале декабря президент Владимир Путин назвал появление новых учебников по истории и обществознанию вопросом общенационального значения и поручил правительству заняться этой работой.