https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html

Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории

Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории - РИА Новости, 23.12.2022

Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории

Первые варианты нового учебника по истории могут появиться уже в начале следующего года, работу над ним возглавит помощник президента, председатель Российского... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:12

2022-12-23T09:12

2022-12-23T10:44

общество

владимир мединский

владимир путин

сергей кравцов

россия

луганская народная республика

херсонская область

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Первые варианты нового учебника по истории могут появиться уже в начале следующего года, работу над ним возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, рассказал журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. "Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски учебника будут", — сказал он. По словам министра, работа над новым учебником займет около года, авторские права будут принадлежать государству. Учебник будет единым для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Пособие создадут на основе уже существующих книг, но в нем отразят все современные события. "Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", — добавил Кравцов. В сентябре Минпросвещения утвердило перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Как пояснял Кравцов, по каждому из основных предметов — русскому языку, литературе, математике, иностранным и региональным языкам — останется только один учебник. В начале декабря президент Владимир Путин назвал появление новых учебников по истории и обществознанию вопросом общенационального значения и поручил правительству заняться этой работой.

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html

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общество, владимир мединский, владимир путин, сергей кравцов, россия, луганская народная республика, херсонская область , российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование