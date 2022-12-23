https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html

Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском

Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском - РИА Новости, 23.12.2022

Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском

Предприниматель Илон Маск пообещал разобраться, почему принадлежащая ему социальная сеть Twitter заблокировала одного из американских пользователей за... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:34

2022-12-23T02:34

2022-12-23T02:34

в мире

технологии

илон маск

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск пообещал разобраться, почему принадлежащая ему социальная сеть Twitter заблокировала одного из американских пользователей за недовольный комментарий о том, как накануне принимали Владимира Зеленского в конгрессе США. Пользователь опубликовал фотографию, на которой вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают украинский флаг за спиной Зеленского, выступающего с трибуны в свитере цвета хаки. Он написал, что хотел бы иметь лидеров, которые ставят США на первое место, и получил уведомление о блокировке аккаунта за нарушение правил Twitter. Сейчас пост, как и прочие публикации в аккаунте пользователя, доступен для прочтения. Зеленский в среду посетил Вашингтон с однодневным визитом - это первая поездка с конца февраля, когда началась российская военная операция на Украине. Со сменой руководства Twitter достоянием гласности стали внутренние документы компании, свидетельствующие о том, что она тесно сотрудничала с демократическим истеблишментом и оказывала содействие пропагандистским операциям Пентагона.

https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html

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в мире, технологии, илон маск, владимир зеленский, камала харрис, сша, украина, twitter, министерство обороны сша