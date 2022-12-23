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Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском
Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском - РИА Новости, 23.12.2022
Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском
Предприниматель Илон Маск пообещал разобраться, почему принадлежащая ему социальная сеть Twitter заблокировала одного из американских пользователей за... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:34
2022-12-23T02:34
2022-12-23T02:34
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск пообещал разобраться, почему принадлежащая ему социальная сеть Twitter заблокировала одного из американских пользователей за недовольный комментарий о том, как накануне принимали Владимира Зеленского в конгрессе США. Пользователь опубликовал фотографию, на которой вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают украинский флаг за спиной Зеленского, выступающего с трибуны в свитере цвета хаки. Он написал, что хотел бы иметь лидеров, которые ставят США на первое место, и получил уведомление о блокировке аккаунта за нарушение правил Twitter. Сейчас пост, как и прочие публикации в аккаунте пользователя, доступен для прочтения. Зеленский в среду посетил Вашингтон с однодневным визитом - это первая поездка с конца февраля, когда началась российская военная операция на Украине. Со сменой руководства Twitter достоянием гласности стали внутренние документы компании, свидетельствующие о том, что она тесно сотрудничала с демократическим истеблишментом и оказывала содействие пропагандистским операциям Пентагона.
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в мире, технологии, илон маск, владимир зеленский, камала харрис, сша, украина, twitter, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Илон Маск, Владимир Зеленский, Камала Харрис, США, Украина, Twitter, Министерство обороны США
Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском
Маск намерен разобраться с блокировкой пользователя Twitter за критику приема Зеленского