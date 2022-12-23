Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter
Глава министерства экономики ФРГ Гигольд требует у ЕК усилить контроль над Twitter
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд.
После того, как Маск стал владельцем Twitter, были приостановлены учетные записи некоторых журналистов из США. Позднее Маск поделился планами запретить пользователям рекламировать в Twitter свои странички в других соцсетях.
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"Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати", - пишет Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Этот документ Гигольд опубликовал в Twitter.
В качестве госсекретаря, отвечающего за политику в области конкуренции в рамках минэка Германии, Гигольд требует провести проверки, дабы причислить Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду таких правил и особых требований, как запрет на препятствие конкуренции.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
В ноябре Twitter разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа. Затем Маск объявил, что восстановит многие заблокированные аккаунты.
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