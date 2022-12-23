Рейтинг@Mail.ru
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter - РИА Новости, 23.12.2022
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter
Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:18
2022-12-23T01:18
в мире
технологии
илон маск
маргрет вестагер
дональд трамп
германия
сша
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд. После того, как Маск стал владельцем Twitter, были приостановлены учетные записи некоторых журналистов из США. Позднее Маск поделился планами запретить пользователям рекламировать в Twitter свои странички в других соцсетях. "Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати", - пишет Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Этот документ Гигольд опубликовал в Twitter. В качестве госсекретаря, отвечающего за политику в области конкуренции в рамках минэка Германии, Гигольд требует провести проверки, дабы причислить Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду таких правил и особых требований, как запрет на препятствие конкуренции. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. В ноябре Twitter разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа. Затем Маск объявил, что восстановит многие заблокированные аккаунты.
https://ria.ru/20221219/mask-1839788650.html
https://ria.ru/20221221/mask-1840145551.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, маргрет вестагер, дональд трамп, германия, сша, еврокомиссия, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Маргрет Вестагер, Дональд Трамп, Германия, США, Еврокомиссия, Twitter
01:18 23.12.2022
 
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter

Глава министерства экономики ФРГ Гигольд требует у ЕК усилить контроль над Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд.
После того, как Маск стал владельцем Twitter, были приостановлены учетные записи некоторых журналистов из США. Позднее Маск поделился планами запретить пользователям рекламировать в Twitter свои странички в других соцсетях.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 17:22
Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter
"Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати", - пишет Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Этот документ Гигольд опубликовал в Twitter.
В качестве госсекретаря, отвечающего за политику в области конкуренции в рамках минэка Германии, Гигольд требует провести проверки, дабы причислить Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду таких правил и особых требований, как запрет на препятствие конкуренции.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
В ноябре Twitter разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа. Затем Маск объявил, что восстановит многие заблокированные аккаунты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 04:47
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскМаргрет ВестагерДональд ТрампГерманияСШАЕврокомиссияTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала