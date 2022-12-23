https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html

Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter

Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter - РИА Новости, 23.12.2022

Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter

Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T01:18

2022-12-23T01:18

2022-12-23T01:18

в мире

технологии

илон маск

маргрет вестагер

дональд трамп

германия

сша

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд. После того, как Маск стал владельцем Twitter, были приостановлены учетные записи некоторых журналистов из США. Позднее Маск поделился планами запретить пользователям рекламировать в Twitter свои странички в других соцсетях. "Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати", - пишет Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Этот документ Гигольд опубликовал в Twitter. В качестве госсекретаря, отвечающего за политику в области конкуренции в рамках минэка Германии, Гигольд требует провести проверки, дабы причислить Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду таких правил и особых требований, как запрет на препятствие конкуренции. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. В ноябре Twitter разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа. Затем Маск объявил, что восстановит многие заблокированные аккаунты.

https://ria.ru/20221219/mask-1839788650.html

https://ria.ru/20221221/mask-1840145551.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, маргрет вестагер, дональд трамп, германия, сша, еврокомиссия, twitter