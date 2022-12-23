https://ria.ru/20221223/tiktok-1840748116.html

Владелец TikTok признал, что данные пользователей были получены незаконно

Владелец TikTok признал, что данные пользователей были получены незаконно - РИА Новости, 23.12.2022

Владелец TikTok признал, что данные пользователей были получены незаконно

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, признала, что ее сотрудники незаконно получили данные ряда пользователей соцсети, в том числе двух журналистов,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:26

2022-12-23T10:26

2022-12-23T10:26

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, признала, что ее сотрудники незаконно получили данные ряда пользователей соцсети, в том числе двух журналистов, сообщила газета New York Times. Согласно изданию, в компании заявили, что внутреннее расследование показало, что сотрудники "неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, в том числе двух репортеров". Как поясняет газета, в течение лета несколько сотрудников команды ByteDance, ответственной за мониторинг поведения сотрудников, пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам. В рамках этих усилий они получили доступ к IP-адресам и иным данным двух репортеров и небольшого числа других людей, говорится в публикации. Отмечается, что о результатах расследования сообщил главный юрисконсульт ByteDance Эрих Андерсен. В компании заявили, что все четыре сотрудника, получившие неправомерный доступ к пользовательским данным, были уволены (двое из них работали в США, двое - в Китае). Согласно изданию, репортеры, к данным которых был получен доступ, - это Эмили Бейкер-Уайт, которая ранее писала для BuzzFeed, а сейчас работает в Forbes, а также Кристина Криддл из Financial Times. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20221220/tiktok-1839928636.html

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в мире, технологии, китай, сша, tiktok, buzzfeed, forbes