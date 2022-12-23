https://ria.ru/20221223/taksi-1840802973.html
Совет Федерации одобрил закон о такси
Совет Федерации одобрил закон о такси - РИА Новости, 23.12.2022
Совет Федерации одобрил закон о такси
Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:56
2022-12-23T12:56
2022-12-23T13:00
общество
авто
совет федерации рф
такси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172175_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_1e0147df0dafd6105d1f2a7352df3ea0.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров. Документ вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "региональный реестр перевозчиков легковым такси". В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне - представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя – его фамилию и имя. Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.Закон наделяет города федерального значения (Москву, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними регионы возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.
https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html
https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html
https://ria.ru/20221017/taksist-1824570742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172175_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_f2df31b5e0f86fc46c1391bef590151c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, совет федерации рф, такси
Общество, Авто, Совет Федерации РФ, Такси
12:56 23.12.2022 (обновлено: 13:00 23.12.2022)
Совет Федерации одобрил закон о такси
Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий деятельность служб заказа такси
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров.
Документ вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "региональный реестр перевозчиков легковым такси".
В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне - представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя – его фамилию и имя.
Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.
Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.
Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ
автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.
Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.
Закон наделяет города федерального значения (Москву
, Санкт-Петербург
и Севастополь
) и граничащие с ними регионы возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.