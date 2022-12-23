https://ria.ru/20221223/taksi-1840802973.html

Совет Федерации одобрил закон о такси

Совет Федерации одобрил закон о такси - РИА Новости, 23.12.2022

Совет Федерации одобрил закон о такси

Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:56

2022-12-23T12:56

2022-12-23T13:00

общество

авто

совет федерации рф

такси

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров. Документ вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "региональный реестр перевозчиков легковым такси". В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне - представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя – его фамилию и имя. Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.Закон наделяет города федерального значения (Москву, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними регионы возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.

https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html

https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html

https://ria.ru/20221017/taksist-1824570742.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, совет федерации рф, такси