Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации одобрил закон о такси - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/taksi-1840802973.html
Совет Федерации одобрил закон о такси
Совет Федерации одобрил закон о такси - РИА Новости, 23.12.2022
Совет Федерации одобрил закон о такси
Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:56
2022-12-23T13:00
общество
авто
совет федерации рф
такси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172175_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_1e0147df0dafd6105d1f2a7352df3ea0.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров. Документ вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "региональный реестр перевозчиков легковым такси". В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне - представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя – его фамилию и имя. Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.Закон наделяет города федерального значения (Москву, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними регионы возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.
https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html
https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html
https://ria.ru/20221017/taksist-1824570742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172175_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_f2df31b5e0f86fc46c1391bef590151c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, совет федерации рф, такси
Общество, Авто, Совет Федерации РФ, Такси
12:56 23.12.2022 (обновлено: 13:00 23.12.2022)
 
Совет Федерации одобрил закон о такси

Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий деятельность служб заказа такси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед одобрил закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров.
Документ вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "региональный реестр перевозчиков легковым такси".
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:15
"Яндекс Go" запустил такси для маломобильных пассажиров
В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне - представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя – его фамилию и имя.
Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.
Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 14:41
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.
Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.
Закон наделяет города федерального значения (Москву, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними регионы возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.
Такси - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:36
В Тюмени арестовали надругавшегося над уснувшей девушкой таксиста
 
ОбществоАвтоСовет Федерации РФТакси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала