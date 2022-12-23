https://ria.ru/20221223/swift-1840708974.html

Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол

Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2022

Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол

Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:45

2022-12-23T03:45

2022-12-23T03:48

экономика

технологии

бенсон огуту

россия

кения

swift

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. "Сейчас с этим сложно, но бизнес находит способы проводить транзакции и в обход этой системы (SWIFT). Несколько российских банков обращались к кенийским партнерам, чтобы понять, как выстраивать работу напрямую. Мы также обсуждаем эту проблему с российскими организациями – такими, как АФРОКОМ (Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки) и РЭЦ (Российский экспортный центр) – они стараются нам помочь", - сказал посол. Западные страны в рамках санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.

https://ria.ru/20221205/bank-1836419284.html

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экономика, технологии, бенсон огуту, россия, кения, swift