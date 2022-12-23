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Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2022
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Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол
Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2022
Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол
Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:45
2022-12-23T03:48
экономика
технологии
бенсон огуту
россия
кения
swift
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. "Сейчас с этим сложно, но бизнес находит способы проводить транзакции и в обход этой системы (SWIFT). Несколько российских банков обращались к кенийским партнерам, чтобы понять, как выстраивать работу напрямую. Мы также обсуждаем эту проблему с российскими организациями – такими, как АФРОКОМ (Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки) и РЭЦ (Российский экспортный центр) – они стараются нам помочь", - сказал посол. Западные страны в рамках санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.
https://ria.ru/20221205/bank-1836419284.html
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экономика, технологии, бенсон огуту, россия, кения, swift
Экономика, Технологии, Бенсон Огуту, Россия, Кения, SWIFT
03:45 23.12.2022 (обновлено: 03:48 23.12.2022)
 
Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол

Посол Бенсон Огуту заявил, что бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту.
"Сейчас с этим сложно, но бизнес находит способы проводить транзакции и в обход этой системы (SWIFT). Несколько российских банков обращались к кенийским партнерам, чтобы понять, как выстраивать работу напрямую. Мы также обсуждаем эту проблему с российскими организациями – такими, как АФРОКОМ (Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки) и РЭЦ (Российский экспортный центр) – они стараются нам помочь", - сказал посол.
Западные страны в рамках санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.
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5 декабря, 14:44
В Азербайджане три банка подключились к российскому аналогу SWIFT
 
ЭкономикаТехнологииБенсон ОгутуРоссияКенияSWIFT
 
 
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