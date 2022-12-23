https://ria.ru/20221223/sud-1840796089.html

Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно

Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно

Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:39

2022-12-23T12:39

2022-12-23T12:39

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности, по видеосвязи. Сейчас такая форма применяется только для допроса свидетелей и потерпевших, а также для подсудимых в судебных заседаниях о делах, связанных с терроризмом. Одобренные законы позволяют видеосвязь более широкому кругу участников судебного процесса, а также разрешают ее для выездных заседаний суда. При этом не допускается участие в судебном заседании подсудимого с помощью видеосвязи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Как отмечают авторы законов, право на использование видеосвязи для более широкого круга лиц позволит участвовать в судебном заседании тем, кто не может выехать в место расположения суда. Также Верховный суд получает полномочия определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, а также размещения судебных актов в интернете и применения видеосвязи в судах.

https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835114017.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество