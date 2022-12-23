https://ria.ru/20221223/sud-1840796089.html
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно
Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:39
2022-12-23T12:39
2022-12-23T12:39
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности, по видеосвязи. Сейчас такая форма применяется только для допроса свидетелей и потерпевших, а также для подсудимых в судебных заседаниях о делах, связанных с терроризмом. Одобренные законы позволяют видеосвязь более широкому кругу участников судебного процесса, а также разрешают ее для выездных заседаний суда. При этом не допускается участие в судебном заседании подсудимого с помощью видеосвязи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Как отмечают авторы законов, право на использование видеосвязи для более широкого круга лиц позволит участвовать в судебном заседании тем, кто не может выехать в место расположения суда. Также Верховный суд получает полномочия определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, а также размещения судебных актов в интернете и применения видеосвязи в судах.
https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835114017.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать на заседаниях удаленно
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности, по видеосвязи. Сейчас такая форма применяется только для допроса свидетелей и потерпевших, а также для подсудимых в судебных заседаниях о делах, связанных с терроризмом.
Одобренные законы позволяют видеосвязь более широкому кругу участников судебного процесса, а также разрешают ее для выездных заседаний суда. При этом не допускается участие в судебном заседании подсудимого с помощью видеосвязи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.
Как отмечают авторы законов, право на использование видеосвязи для более широкого круга лиц позволит участвовать в судебном заседании тем, кто не может выехать в место расположения суда.
Также Верховный суд получает полномочия определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, а также размещения судебных актов в интернете и применения видеосвязи в судах.