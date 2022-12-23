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Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно - РИА Новости, 23.12.2022
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Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно
Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:39
2022-12-23T12:39
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности, по видеосвязи. Сейчас такая форма применяется только для допроса свидетелей и потерпевших, а также для подсудимых в судебных заседаниях о делах, связанных с терроризмом. Одобренные законы позволяют видеосвязь более широкому кругу участников судебного процесса, а также разрешают ее для выездных заседаний суда. При этом не допускается участие в судебном заседании подсудимого с помощью видеосвязи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Как отмечают авторы законов, право на использование видеосвязи для более широкого круга лиц позволит участвовать в судебном заседании тем, кто не может выехать в место расположения суда. Также Верховный суд получает полномочия определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, а также размещения судебных актов в интернете и применения видеосвязи в судах.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
12:39 23.12.2022
 
Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать удаленно

Совфед разрешил всем участникам уголовного процесса выступать на заседаниях удаленно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, разрешающих всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании удаленно, в частности, по видеосвязи. Сейчас такая форма применяется только для допроса свидетелей и потерпевших, а также для подсудимых в судебных заседаниях о делах, связанных с терроризмом.
Одобренные законы позволяют видеосвязь более широкому кругу участников судебного процесса, а также разрешают ее для выездных заседаний суда. При этом не допускается участие в судебном заседании подсудимого с помощью видеосвязи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.
Как отмечают авторы законов, право на использование видеосвязи для более широкого круга лиц позволит участвовать в судебном заседании тем, кто не может выехать в место расположения суда.
Также Верховный суд получает полномочия определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, а также размещения судебных актов в интернете и применения видеосвязи в судах.
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