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Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов - РИА Новости, 23.12.2022
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Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов
Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов - РИА Новости, 23.12.2022
Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "гнусную атаку" в Париже, где три человека стали жертвами стрельбы в центре города у курдского центра. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:23
2022-12-23T20:23
эммануэль макрон
в мире
париж
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "гнусную атаку" в Париже, где три человека стали жертвами стрельбы в центре города у курдского центра. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Погибшие - двое мужчин и одна женщина - принадлежали к курдской общине в Париже, сообщил Курдский демократический совет во Франции (CDK-F). Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. "Курды во Франции стали целью гнусной атаки в сердце Парижа. Мои мысли с жертвами, с теми, кто борется за жизнь, с их семьями и близкими. Признательность нашим силами правопорядка за их смелость и хладнокровие", - написал Макрон в Twitter. В 2021 году открывший стрельбу 69-летний мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до нападения в пятницу.
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Представители курдской общины вышли к месту стрельбы в Париже
На месте стрельбы у курдского центра в Париже собираются представители курдской общины - они считают, что за атакой стоит Турция, передаёт корреспондент РИА Новости. На место прибыло полицейское усиление.
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эммануэль макрон, в мире, париж, франция, twitter
Эммануэль Макрон, В мире, Париж, Франция, Twitter
20:23 23.12.2022
 
Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов

Президент Макрон заявил, что курды во Франции стали целью гнусной атаки в Париже

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "гнусную атаку" в Париже, где три человека стали жертвами стрельбы в центре города у курдского центра.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Погибшие - двое мужчин и одна женщина - принадлежали к курдской общине в Париже, сообщил Курдский демократический совет во Франции (CDK-F). Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
"Курды во Франции стали целью гнусной атаки в сердце Парижа. Мои мысли с жертвами, с теми, кто борется за жизнь, с их семьями и близкими. Признательность нашим силами правопорядка за их смелость и хладнокровие", - написал Макрон в Twitter.
В 2021 году открывший стрельбу 69-летний мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до нападения в пятницу.
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