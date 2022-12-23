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Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/stoltenberg-1840979496.html
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безосновательно обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине, чтобы предпринять новое наступление. Об... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:20
2022-12-23T22:17
в мире
владимир путин
йенс столтенберг
россия
украина
киев
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безосновательно обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине, чтобы предпринять новое наступление. Об этом он написал в статье для Financial Times.В действительности же в Москве не раз указывали на незаинтересованность украинских властей в переговорах. Более того, Киев на законодательном уровне ввел запрет на них."Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", — утверждает генсек.Столтенберг также обвинил Москву в якобы незаинтересованности в урегулировании конфликта и признал, что Североатлантический альянс планирует и дальше поддерживать киевский режим.Накануне Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства. Кроме того, в пятницу Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, переговоров с Россией по урегулированию конфликта среди них нет.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html
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в мире, владимир путин, йенс столтенберг, россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
21:20 23.12.2022 (обновлено: 22:17 23.12.2022)
 
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине

Столтенберг обвинил Россию в попытке заморозить конфликт для нового наступления на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безосновательно обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине, чтобы предпринять новое наступление. Об этом он написал в статье для Financial Times.
В действительности же в Москве не раз указывали на незаинтересованность украинских властей в переговорах. Более того, Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
"Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", — утверждает генсек.
Столтенберг также обвинил Москву в якобы незаинтересованности в урегулировании конфликта и признал, что Североатлантический альянс планирует и дальше поддерживать киевский режим.
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Накануне Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".
Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства.
Кроме того, в пятницу Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, переговоров с Россией по урегулированию конфликта среди них нет.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаКиевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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