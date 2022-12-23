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Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/skhrony-1840714564.html
Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник
Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2022
Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник
Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ, планировавших теракты на территории Луганской Народной Республики, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:04
2022-12-23T06:20
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
украина
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ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ, планировавших теракты на территории Луганской Народной Республики, сообщил источник РИА Новости."Российскими спецслужбами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан", — рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что сотрудники спецслужб обнаружили в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.​​Ранее источник сообщил РИА Новости, что российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".Владимир Путин на недавней встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником подчеркнул, что ситуация в республике остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html
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россия, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Украина
06:04 23.12.2022 (обновлено: 06:20 23.12.2022)
 
Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник

Спецслужбы России обнаружили в ЛНР два схрона для диверсантов, планировавших теракты

© РИА НовостиСхрон украинских диверсантов
Схрон украинских диверсантов
© РИА Новости
Схрон украинских диверсантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ, планировавших теракты на территории Луганской Народной Республики, сообщил источник РИА Новости.
"Российскими спецслужбами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан", — рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что сотрудники спецслужб обнаружили в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.​
"Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте специалистами", — отметил он.
​Ранее источник сообщил РИА Новости, что российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".
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