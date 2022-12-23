https://ria.ru/20221223/rossiya-1840823827.html

В Совфеде заявили о стремлении Запада расчленить Россию

В Совфеде заявили о стремлении Запада расчленить Россию - РИА Новости, 23.12.2022

В Совфеде заявили о стремлении Запада расчленить Россию

Запад стремится расчленить Россию на несколько "независимых", враждебных друг другу территорий, в этих условиях комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:46

2022-12-23T13:46

2022-12-23T13:46

безопасность

россия

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совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запад стремится расчленить Россию на несколько "независимых", враждебных друг другу территорий, в этих условиях комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена усилить взаимодействие с региональными органами власти, говорится в ежегодном докладе комиссии, который имеется в распоряжении РИА Новости. "На основе имеющихся данных комиссия полагает, что конечной целью недругов России является уже не просто смена власти в Российской Федерации или слом существующей у нас политической системы, но и уничтожение нашего Отечества как такового, как единого государства – посредством разделения его на ряд "независимых", враждебных друг другу территорий, должных стать послушными вассалами Вашингтона", - отмечается в документе. В этих обстоятельствах комиссия намерена "усилить взаимодействие с региональными органами публичной власти, а также с отечественными общественными организациями, работающими над гармонизацией межнациональных и межрегиональных отношений". Сенаторы напоминают, что в странах Запада неоднократно звучали призывы к "деколонизации" нашей страны. Сначала в семи, но затем очень быстро данная "идея" была подхвачена на официальном, в том числе государственном, уровне. Например, уже 23 июня в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе конгресса США прошел брифинг с красноречивым названием: "Деколонизация России: мораль и стратегический императив". "Продвижение сепаратистских идей, теперь уже под видом так называемой "деколонизации России", указывает на наличие у стран НАТО конкретных планов по дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране за счет поддержки любых видов раскола, с использованием соответствующих политических слоганов и нарративов", - указывают парламентарии. Попыткой развития этой тематики стал "Форум свободных народов России", проведенный 22–24 июля в Праге. "На нем американскими наймитами была принята "декларация о деколонизации России", которая пришла из недр комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе и таких американских экспертных центров, как Национальный фонд в поддержку демократии", - говорится в докладе. В комиссии также указали, что при совершении правонарушений, направленных против суверенитета России, для закона не важно, где именно находится потенциальный фигурант и какую должность занимает. "Хотя у многих до сих пор присутствует ошибочный стереотип о якобы невозможности экстерриториального применения российского законодательства в подобных случаях, но такая возможность предусмотрена. Она обеспечивается ст. 12 УК РФ, говорящей о "действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации", говорится в докладе. Согласно этой статье иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, "совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по настоящему кодексу" в случаях, если преступление направлено против интересов России либо гражданина РФ если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, не были осуждены в иностранном государстве. "Разумеется, есть и гораздо более тяжкие преступления, которые связаны с действиями граждан РФ против своего государства, включая предусмотренные в ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Причем речь идет не только о, например, шпионаже, но и "о переходе на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - отмечают в комиссии.

https://ria.ru/20221209/zapad-1837512694.html

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819247872.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, нато, совет федерации рф