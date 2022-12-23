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Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР
Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости офицер народной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:40
2022-12-23T07:40
2022-12-23T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, киевские силовики используют как модернизированные советские комплексы, так и современные западные образцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/diversanty-1840718061.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Киев
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ усилили использование комплексов радиоэлектронной разведки