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Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/razvedka-1840719952.html
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР
Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости офицер народной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:40
2022-12-23T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, киевские силовики используют как модернизированные советские комплексы, так и современные западные образцы.
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Киев
07:40 23.12.2022
 
Украинские военные усилили радиоэлектронную разведку, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ усилили использование комплексов радиоэлектронной разведки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный в районе Артемовска
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В зоне ответственности второго АК отмечается усиление ведения противником радиоэлектронной разведки", - сказал он.
По его словам, киевские силовики используют как модернизированные советские комплексы, так и современные западные образцы.
Схрон украинских диверсантов
07:16В России
Источник: в ЛНР обнаружен схрон с боеприпасами для диверсантов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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