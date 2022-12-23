https://ria.ru/20221223/rakova-1840717680.html

Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова

Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022

Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова

Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:09

2022-12-23T07:09

2022-12-23T07:19

общество

здоровье - общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – сказала она.По ее словам, рост заболеваемости начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца. "Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – отметила Ракова.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html

москва

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