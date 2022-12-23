https://ria.ru/20221223/rakova-1840717680.html
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:09
2022-12-23T07:09
2022-12-23T07:19
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – сказала она.По ее словам, рост заболеваемости начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца. "Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – отметила Ракова.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html
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общество, здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
07:09 23.12.2022 (обновлено: 07:19 23.12.2022)
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова
Ракова: Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, сейчас спад заболеваемости
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – сказала она.
По ее словам, рост заболеваемости начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца.
"Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – отметила Ракова.