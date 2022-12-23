Рейтинг@Mail.ru
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/rakova-1840717680.html
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:09
2022-12-23T07:19
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163145_0:0:828:465_1920x0_80_0_0_1dce545eb1820962d396baf6722bc1f1.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – сказала она.По ее словам, рост заболеваемости начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца. "Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – отметила Ракова.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163145_86:0:706:465_1920x0_80_0_0_2cdf801a0dec1ab11a6d94db3e5d2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
07:09 23.12.2022 (обновлено: 07:19 23.12.2022)
 
Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, заявила Ракова

Ракова: Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, сейчас спад заболеваемости

© Фото : пресс-служба Комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра столицы Анастасия Ракова
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – сказала она.
По ее словам, рост заболеваемости начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца.
"Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – отметила Ракова.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
03:29Распространение коронавируса
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала