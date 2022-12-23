https://ria.ru/20221223/proezd-1840842349.html

Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха

Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха - РИА Новости, 23.12.2022

Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:26

2022-12-23T14:26

2022-12-23T14:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу. Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей. -0-

https://ria.ru/20221223/zakon-1840830036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф