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Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха
Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха - РИА Новости, 23.12.2022
Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:26
2022-12-23T14:26
2022-12-23T14:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу. Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
Родственникам сотрудников СК будут оплачивать проезд до места отдыха
СФ одобрил закон об оплате проезда к месту отдыха для одного из членов семьи сотрудника СК