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Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию - РИА Новости, 23.12.2022
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Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию - РИА Новости, 23.12.2022
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:36
2022-12-23T08:36
россия
кения
бенсон огуту
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту. "Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок", - сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении. Он отметил, что товарооборот между двумя странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения. По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения: между РФ и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. "Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности", - заключил дипломат.
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россия, кения, бенсон огуту, экономика
Россия, Кения, Бенсон Огуту, Экономика
08:36 23.12.2022
 
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию

Посол в Москве заявил, что Кения намерена увеличить объемы поставок чая в Россию

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкЧайные листья
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.
"Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок", - сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол
"Главные статьи нашего экспорта в Россию – это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо... Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта – в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов", - сказал посол.
Он отметил, что товарооборот между двумя странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения.
По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения: между РФ и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов.
"Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности", - заключил дипломат.
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