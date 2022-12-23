https://ria.ru/20221223/postavki-1840725198.html

Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию

Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию - РИА Новости, 23.12.2022

Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию

Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:36

2022-12-23T08:36

2022-12-23T08:36

россия

кения

бенсон огуту

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту. "Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок", - сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении. Он отметил, что товарооборот между двумя странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения. По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения: между РФ и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. "Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20221223/swift-1840708974.html

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кения

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, кения, бенсон огуту, экономика