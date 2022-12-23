https://ria.ru/20221223/postavki-1840725198.html
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию - РИА Новости, 23.12.2022
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:36
2022-12-23T08:36
2022-12-23T08:36
россия
кения
бенсон огуту
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту. "Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок", - сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении. Он отметил, что товарооборот между двумя странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения. По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения: между РФ и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. "Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20221223/swift-1840708974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кения, бенсон огуту, экономика
Россия, Кения, Бенсон Огуту, Экономика
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
Посол в Москве заявил, что Кения намерена увеличить объемы поставок чая в Россию
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт в других категориях, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.
"Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок", - сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении.
"Главные статьи нашего экспорта в Россию – это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо... Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта – в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов", - сказал посол.
Он отметил, что товарооборот между двумя странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения.
По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения: между РФ и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов.
"Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности", - заключил дипломат.