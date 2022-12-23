https://ria.ru/20221223/peterburg-1840870028.html

В Петербурге появился памятник туристам

В Петербурге появился памятник туристам - РИА Новости, 23.12.2022

В Петербурге появился памятник туристам

Арт-объект, посвященный туристам, установили на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:57

2022-12-23T15:57

2022-12-23T15:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Арт-объект, посвященный туристам, установили на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. "23 декабря на территории Московского вокзала открыли арт-объект, посвященный туристу Санкт-Петербурга. Скульптурная композиция изображает семью путешественников, которые приехали посмотреть Северную столицу", — говорится в сообщении. Арт-объект создан при участии ОАО "РЖД" и городского комитета по развитию туризма. Скульптурная композиция установлена во дворе Московского вокзала рядом с кассовым залом дальнего следования. "Московский вокзал сам по себе является объектом культурного наследия. Это самый крупный вокзал на Северо-Западе, который обеспечивает более 40 процентов всего пассажиропотока в Санкт-Петербургском узле, – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. — В год он встречает и отправляет более 30 миллионов пассажиров. Неслучайно этот арт-объект установлен именно здесь".По его словам, в этом году активно развивались направления внутреннего туризма. При взаимодействии с городским правительством реализуется большое количество проектов, среди которых мультимодальные маршруты, ретропоезда, курсирование туристических вагонов. Важным событием стал запуск в декабре тактового движения из Петербурга в Павловск. В следующем году продолжится совместная работа с регионами в рамках развития внутреннего туризма не только в Петербурге, но и на Северо-Западе. По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, благодаря сотрудничеству с РЖД доступность Северной столицы для туристов с каждым годом улучшается. Город заинтересован в развитии, которое железная дорога привносит в мобильность граждан и продвижение внутреннего туризма.

https://ria.ru/20221222/tramvay-1840640865.html

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Лана Баева

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