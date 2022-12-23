https://ria.ru/20221223/pensii-1840795153.html
СФ одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ
СФ одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ - РИА Новости, 23.12.2022
СФ одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ
Сенаторы одобрили пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:35
2022-12-23T12:35
2022-12-23T12:35
общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Базовый документ предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Система создается по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Она призвана защитить права граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия. Гарантийными случаями при этом становятся аннулирование лицензии или банкротство НПФ. Участнику такой системы или его правопреемнику в подобных случаях гарантируется выплата возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Фонд формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников и администрируется АСВ. При этом допускается возможность перевода гарантийного возмещения в другой НПФ. На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 миллиона рублей. На этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Закон-спутник вносит в действующее законодательство об НПФ и о банкротстве изменения, необходимые для реализации базового документа. В частности, они касаются особенностей рассмотрения дела о банкротстве НПФ, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств такого фонда. При этом предусмотрено, что требования АСВ, приобретенные после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяются в составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной массы.
https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html
https://ria.ru/20221214/pensii-1838661189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
СФ одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ
Совфед одобрил законы о системе прав участников добровольных пенсионных программ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.
Базовый документ предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Система создается по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Она призвана защитить права граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.
Гарантийными случаями при этом становятся аннулирование лицензии или банкротство НПФ. Участнику такой системы или его правопреемнику в подобных случаях гарантируется выплата возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Фонд формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников и администрируется АСВ
. При этом допускается возможность перевода гарантийного возмещения в другой НПФ.
На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 миллиона рублей. На этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.
Закон-спутник вносит в действующее законодательство об НПФ и о банкротстве изменения, необходимые для реализации базового документа. В частности, они касаются особенностей рассмотрения дела о банкротстве НПФ, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств такого фонда.
При этом предусмотрено, что требования АСВ, приобретенные после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяются в составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной массы.