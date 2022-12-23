https://ria.ru/20221223/otpusk-1840712731.html
Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году
Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2022
Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году
Почти половина неиспользованных отпусков россиян в 2022 году случилась из-за загруженности на работе, еще 18% - из-за невозможности передать свои дела коллегам, РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:33
2022-12-23T05:33
2022-12-23T05:39
общество
россия
производственный календарь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина неиспользованных отпусков россиян в 2022 году случилась из-за загруженности на работе, еще 18% - из-за невозможности передать свои дела коллегам, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости. "Среди основных причин, почему респондентам не удалось использовать полностью весь отпуск в этом году: производственная необходимость – 48%, невозможность передать свои дела коллегам – 18%, отмена отпускной поездки и желание сохранить эти дни на будущее – 14%, боязнь потерять работу из-за руководства, которое с нежеланием отпускает сотрудников в отпуск – 8%, скуки в отпуске – 8%, "серой" зарплаты – 4%", - выяснили специалисты. Согласно исследованию, из тех, у кого остался в этом году неиспользованный отпуск, у 39% респондентов до конца года накопилось от одной до двух отпускных недель, у 23% – от двух до трех недель, у 14% – от одного до семи дней, еще у 14% – более 28 дней, а у 10% – от трех до четырех недель. При этом 72% сотрудников информируются работодателями о количестве накопившихся дней отпуска, остальные же не получают таких уведомлений. "Даже если в текущем году есть неиспользованные дни, не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях", - добавляет она. Исследование провели с 12 по 22 декабря, опросив 1940 работающих жителей РФ в возрасте от 25 до 55 лет.
https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html
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общество, россия, производственный календарь
Общество, Россия, Производственный календарь
05:33 23.12.2022 (обновлено: 05:39 23.12.2022)
Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году
"Зарплаты.ру": половину из неотгулянных отпусков россияне не взяли из-за завала на работе
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина неиспользованных отпусков россиян в 2022 году случилась из-за загруженности на работе, еще 18% - из-за невозможности передать свои дела коллегам, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости.
"Среди основных причин, почему респондентам не удалось использовать полностью весь отпуск в этом году: производственная необходимость – 48%, невозможность передать свои дела коллегам – 18%, отмена отпускной поездки и желание сохранить эти дни на будущее – 14%, боязнь потерять работу из-за руководства, которое с нежеланием отпускает сотрудников в отпуск – 8%, скуки в отпуске – 8%, "серой" зарплаты – 4%", - выяснили специалисты.
Согласно исследованию, из тех, у кого остался в этом году неиспользованный отпуск, у 39% респондентов до конца года накопилось от одной до двух отпускных недель, у 23% – от двух до трех недель, у 14% – от одного до семи дней, еще у 14% – более 28 дней, а у 10% – от трех до четырех недель. При этом 72% сотрудников информируются работодателями о количестве накопившихся дней отпуска, остальные же не получают таких уведомлений.
"Очередность предоставления отпуска определяется графиком отпусков. Если остались неиспользованные дни отпуска, то они включаются в график следующего года и переносятся", - поясняет юрист "Зарплаты.ру" Екатерина Дикович.
"Даже если в текущем году есть неиспользованные дни, не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях", - добавляет она.
Исследование провели с 12 по 22 декабря, опросив 1940 работающих жителей РФ
в возрасте от 25 до 55 лет.