https://ria.ru/20221223/otpusk-1840712731.html

Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году

Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2022

Стало известно, почему россияне не уходили в отпуска в 2022 году

Почти половина неиспользованных отпусков россиян в 2022 году случилась из-за загруженности на работе, еще 18% - из-за невозможности передать свои дела коллегам, РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T05:33

2022-12-23T05:33

2022-12-23T05:39

общество

россия

производственный календарь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/17/1512161728_810:842:2954:2048_1920x0_80_0_0_51bef6f30d92b8d6e5e39b6e5f93b06f.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина неиспользованных отпусков россиян в 2022 году случилась из-за загруженности на работе, еще 18% - из-за невозможности передать свои дела коллегам, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости. "Среди основных причин, почему респондентам не удалось использовать полностью весь отпуск в этом году: производственная необходимость – 48%, невозможность передать свои дела коллегам – 18%, отмена отпускной поездки и желание сохранить эти дни на будущее – 14%, боязнь потерять работу из-за руководства, которое с нежеланием отпускает сотрудников в отпуск – 8%, скуки в отпуске – 8%, "серой" зарплаты – 4%", - выяснили специалисты. Согласно исследованию, из тех, у кого остался в этом году неиспользованный отпуск, у 39% респондентов до конца года накопилось от одной до двух отпускных недель, у 23% – от двух до трех недель, у 14% – от одного до семи дней, еще у 14% – более 28 дней, а у 10% – от трех до четырех недель. При этом 72% сотрудников информируются работодателями о количестве накопившихся дней отпуска, остальные же не получают таких уведомлений. "Даже если в текущем году есть неиспользованные дни, не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях", - добавляет она. Исследование провели с 12 по 22 декабря, опросив 1940 работающих жителей РФ в возрасте от 25 до 55 лет.

https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html

https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, производственный календарь