Соцпартия Молдавии осудила установление диктатуры в стране
Соцпартия Молдавии осудила установление диктатуры и подавление свободы слова в стране
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста работников телеканалов в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники полиции и участники акции протеста работников телеканалов в Кишиневе
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на республиканском совете осудила установление диктаторского режима и подавление свободы слова в стране, пообещав с этим бороться, сообщила пресс-служба политформирования.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов, которая решительно осудила установление диктаторского режима в стране, подавление свободы слова, борьбу с инакомыслием. Социалисты заявили, что будут добиваться отмены всех законов и постановлений правительства, ограничивающих свободу слова и право граждан на свободное получение информации, на право свободно высказывать свою позицию", - сообщается на сайте партии.
Социалисты выступили против введения политической цензуры и закрытия шести независимых телеканалов, а также других действий, цель которых - подавить любую форму свободны мысли.
Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию закона Магнитского, которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.