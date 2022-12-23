https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840915820.html

Соцпартия Молдавии осудила установление диктатуры в стране

Соцпартия Молдавии осудила установление диктатуры в стране - РИА Новости, 23.12.2022

Соцпартия Молдавии осудила установление диктатуры в стране

Партия социалистов Молдавии на республиканском совете осудила установление диктаторского режима и подавление свободы слова в стране, пообещав с этим бороться,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:21

2022-12-23T17:21

2022-12-23T17:21

в мире

молдавия

сергей литвиненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840590769_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_9c3aff686eb2a179242a810e8d816bde.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на республиканском совете осудила установление диктаторского режима и подавление свободы слова в стране, пообещав с этим бороться, сообщила пресс-служба политформирования. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов, которая решительно осудила установление диктаторского режима в стране, подавление свободы слова, борьбу с инакомыслием. Социалисты заявили, что будут добиваться отмены всех законов и постановлений правительства, ограничивающих свободу слова и право граждан на свободное получение информации, на право свободно высказывать свою позицию", - сообщается на сайте партии. Социалисты выступили против введения политической цензуры и закрытия шести независимых телеканалов, а также других действий, цель которых - подавить любую форму свободны мысли. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию закона Магнитского, которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.

https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840908182.html

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сергей литвиненко