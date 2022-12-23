https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840908182.html

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не разрывать отношения с Россией

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не разрывать отношения с Россией - РИА Новости, 23.12.2022

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не разрывать отношения с Россией

Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что нельзя проводить процесс евроинтеграции за счет разрыва традиционных отношений с Россией. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:57

2022-12-23T16:57

2022-12-23T16:57

в мире

ирина влах

россия

газпром

евросоюз

молдавия

гагаузия

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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что нельзя проводить процесс евроинтеграции за счет разрыва традиционных отношений с Россией. "Мы не считаем, что интеграционный процесс должен происходить за счет разрыва отношений с нашими традиционными партнерами. Если газ из России дешевле, то его надо закупать у "Газпрома"; если электричество с Молдавской ГРЭС дешевле, то его нужно покупать в Днестровске. И даже молдавскому правительству пришлось признать эту истину, проявив большую непоследовательность в принятии решений", - написала Влах на своей странице в Facebook*. При этом, по ее словам, гагаузы открыты к миру, поддерживают европейский курс Молдавии и стремление перенять лучшие европейские практики. "Мы не боимся и не избегаем этого процесса, потому что европейская политика исключает ущемление прав и свобод национальных меньшинств", - подчеркивает глава автономии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Власти республики рассчитывают уже весной следующего года подать заявку на вступление в ЕС. Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221222/parlament-1840525683.html

https://ria.ru/20221222/dodon-1840699319.html

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в мире, ирина влах, россия, газпром, евросоюз, молдавия, гагаузия