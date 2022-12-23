https://ria.ru/20221223/mir-1840720902.html
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир" - РИА Новости, 23.12.2022
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Банк ВТБ Казахстан запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:52
2022-12-23T07:52
2022-12-23T07:52
экономика
технологии
казахстан
втб
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АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ Казахстан запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. "Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. В первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе отмечается, что открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ Казахстан. Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. "Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - отметил директор департамента розничного бизнеса казахстанского банка ВТБ Станислав Козьяков, слова которого приводятся в пресс-релизе. В сообщении также говорится, что ВТБ Казахстан на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ Казахстан "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1%, в других казахстанских и зарубежных банках - 2%.
https://ria.ru/20221223/keniya-1840713752.html
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экономика, технологии, казахстан, втб
Экономика, Технологии, Казахстан, ВТБ
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Банк ВТБ Казахстан начал выпуск цифровых карт "Мир" для розничных клиентов
АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ Казахстан запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. В первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-релизе отмечается, что открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ Казахстан. Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC.
"Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане
. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - отметил директор департамента розничного бизнеса казахстанского банка ВТБ Станислав Козьяков, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В сообщении также говорится, что ВТБ Казахстан на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.
Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ Казахстан "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1%, в других казахстанских и зарубежных банках - 2%.