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В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой - РИА Новости, 23.12.2022
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В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой - РИА Новости, 23.12.2022
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой
Неисправность оборудования петербургского метрополитена в пятницу дважды привела к приостановке движения на участке второй линии, сообщила подземка. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:31
2022-12-23T14:31
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Неисправность оборудования петербургского метрополитена в пятницу дважды привела к приостановке движения на участке второй линии, сообщила подземка. "От станции "Черная речка" до станции "Технологический институт" поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров. На участке… от станции "Парнас" до станции "Купчино" поезда следуют с увеличенным интервалом", - проинформировал Telegram-канал метрополитена около 10.35. Получасом позже для устранения неисправности пришлось приостановить движение на участке от "Невского проспекта" до "Московской", которое быстро восстановили. При этом метрополитен предупредил о возможном увеличении интервалов движения поездов на второй линии. По сообщению подземки, около 13.00 движение между "Невским проспектом" и "Московской" вновь приостановилось. "В 13.23 неисправность устранена, движение по линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается", - рассказали в метрополитене Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
14:31 23.12.2022
 
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой

В петербургском метро дважды за день приостанавливали движение поездов по второй линии

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в медиабанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Неисправность оборудования петербургского метрополитена в пятницу дважды привела к приостановке движения на участке второй линии, сообщила подземка.
"От станции "Черная речка" до станции "Технологический институт" поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров. На участке… от станции "Парнас" до станции "Купчино" поезда следуют с увеличенным интервалом", - проинформировал Telegram-канал метрополитена около 10.35.
Получасом позже для устранения неисправности пришлось приостановить движение на участке от "Невского проспекта" до "Московской", которое быстро восстановили. При этом метрополитен предупредил о возможном увеличении интервалов движения поездов на второй линии.
По сообщению подземки, около 13.00 движение между "Невским проспектом" и "Московской" вновь приостановилось. "В 13.23 неисправность устранена, движение по линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается", - рассказали в метрополитене Петербурга.
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