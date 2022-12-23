https://ria.ru/20221223/metro-1840844405.html
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой - РИА Новости, 23.12.2022
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой
Неисправность оборудования петербургского метрополитена в пятницу дважды привела к приостановке движения на участке второй линии, сообщила подземка. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:31
2022-12-23T14:31
2022-12-23T14:31
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Неисправность оборудования петербургского метрополитена в пятницу дважды привела к приостановке движения на участке второй линии, сообщила подземка. "От станции "Черная речка" до станции "Технологический институт" поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров. На участке… от станции "Парнас" до станции "Купчино" поезда следуют с увеличенным интервалом", - проинформировал Telegram-канал метрополитена около 10.35. Получасом позже для устранения неисправности пришлось приостановить движение на участке от "Невского проспекта" до "Московской", которое быстро восстановили. При этом метрополитен предупредил о возможном увеличении интервалов движения поездов на второй линии. По сообщению подземки, около 13.00 движение между "Невским проспектом" и "Московской" вновь приостановилось. "В 13.23 неисправность устранена, движение по линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается", - рассказали в метрополитене Петербурга.
https://ria.ru/20220906/metro-1814719739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербургском метрополитене дважды за день на линии произошел сбой
В петербургском метро дважды за день приостанавливали движение поездов по второй линии