https://ria.ru/20221223/lukashenko-1840885117.html

Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов

Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов - РИА Новости, 23.12.2022

Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:02

2022-12-23T16:02

2022-12-23T16:16

космос - риа наука

россия

центр подготовки космонавтов

белоруссия

александр лукашенко

звездный городок

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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов и поучаствует в неформальном саммите СНГ, сообщило агентство Sputnik.В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" уточнил, что Лукашенко "завтра (в субботу – ред.) направится с рабочим визитом в Россию"."Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению президента России посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Белоруссии ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.Согласно информации агентства, Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

https://ria.ru/20220710/lukashenko-1801586277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, центр подготовки космонавтов, белоруссия, александр лукашенко, звездный городок