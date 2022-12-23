16:02 23.12.2022 (обновлено: 16:16 23.12.2022)
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов
Лукашенко 24 декабря приедет в Россию и посетит Центр подготовки космонавтов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМанекен в скафандре в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Манекен в скафандре в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов и поучаствует в неформальном саммите СНГ, сообщило агентство Sputnik.
В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" уточнил, что Лукашенко "завтра (в субботу – ред.) направится с рабочим визитом в Россию".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению президента России посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Белоруссии ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
Согласно информации агентства, Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.