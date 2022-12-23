Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/lukashenko-1840885117.html
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов - РИА Новости, 23.12.2022
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:02
2022-12-23T16:16
космос - риа наука
россия
центр подготовки космонавтов
белоруссия
александр лукашенко
звездный городок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730021937_0:291:2999:1979_1920x0_80_0_0_c6ceecf9fe7da78f8c40e509ec32eff5.jpg
МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов и поучаствует в неформальном саммите СНГ, сообщило агентство Sputnik.В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" уточнил, что Лукашенко "завтра (в субботу – ред.) направится с рабочим визитом в Россию"."Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению президента России посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Белоруссии ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.Согласно информации агентства, Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
https://ria.ru/20220710/lukashenko-1801586277.html
россия
белоруссия
звездный городок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730021937_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8e29611e47b15a1322d9e6140fc38f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, центр подготовки космонавтов, белоруссия, александр лукашенко, звездный городок
Космос - РИА Наука, Россия, Центр подготовки космонавтов, Белоруссия, Александр Лукашенко, Звездный городок
16:02 23.12.2022 (обновлено: 16:16 23.12.2022)
 
Лукашенко 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов

Лукашенко 24 декабря приедет в Россию и посетит Центр подготовки космонавтов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМанекен в скафандре в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Манекен в скафандре в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Манекен в скафандре в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в рамках которого посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов и поучаствует в неформальном саммите СНГ, сообщило агентство Sputnik.
В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" уточнил, что Лукашенко "завтра (в субботу – ред.) направится с рабочим визитом в Россию".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению президента России посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Белоруссии ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
Согласно информации агентства, Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 21:54
Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом
 
Космос - РИА НаукаРоссияЦентр подготовки космонавтовБелоруссияАлександр ЛукашенкоЗвездный городок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала