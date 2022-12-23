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Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
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Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации
Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации
Сенаторы одобрили закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:27
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
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общество, россия, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
14:27 23.12.2022 (обновлено: 15:25 23.12.2022)
 
Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации

Совфед одобрил закон о введении квоты на обучение в вузах героям спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ".
Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.
Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
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