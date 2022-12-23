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Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации

Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед ввел квоту на обучение в вузах героям спецоперации

Сенаторы одобрили закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:27

2022-12-23T14:27

2022-12-23T15:25

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

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общество, россия, совет федерации рф, навигатор абитуриента