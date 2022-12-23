https://ria.ru/20221223/kitay-1840995770.html
Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение
Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение - РИА Новости, 23.12.2022
Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение
Российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС, заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:53
2022-12-23T22:53
2022-12-23T22:53
в мире
цены на нефть
си цзиньпин
владимир путин
украина
пекин
китай
фу цун
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС, заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post. Как сообщает SCMP, должность посла КНР в ЕС оставалась вакантной целый год, Фу Цун занял ее только в этом месяце. Все это время, пишет издание, в центре отношений Китая с Евросоюзом был российско-украинский конфликт, а также "тесные связи Пекина и Москвы". Отмечается, что европейские лидеры настаивали на том, чтобы Китай "осудил" спецоперацию РФ на Украине и использовал своё влияние для урегулирования ситуации. По словам дипломата, деполитизация отношений с Евросоюзом станет приоритетной задачей в его работе на новом посту. Он также напомнил, что Пекин с 25 февраля неоднократно призывал стороны к мирному урегулированию ситуации на Украине. "На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Си Цзиньпин четко выступал за поиски мирного решения. Люди забывают об этом", - сказал Фу Цун. Дипломат назвал Китай случайной жертвой в этой ситуации, так как "Россия и Украина - хорошие друзья, мы не хотим выбирать между друзьями". Он добавил, что это "отправная точка" позиции Пекина. Он добавил, что "этот кризис поставил Китай в очень сложное положение с политической точки зрения", а также очень осложнил отношения Китая с Европой.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840321083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, си цзиньпин, владимир путин, украина, пекин, китай, фу цун, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Украина, Пекин, Китай, Фу Цун, Евросоюз
Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение
Посол КНР в ЕС: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости.
Российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС, заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post
.
"Украинский кризис становится проблемой для отношений Китая с ЕС", - сказал Фу Цун.
Как сообщает SCMP, должность посла КНР в ЕС оставалась вакантной целый год, Фу Цун занял ее только в этом месяце. Все это время, пишет издание, в центре отношений Китая с Евросоюзом был российско-украинский конфликт, а также "тесные связи Пекина и Москвы". Отмечается, что европейские лидеры настаивали на том, чтобы Китай "осудил" спецоперацию РФ на Украине и использовал своё влияние для урегулирования ситуации.
По словам дипломата, деполитизация отношений с Евросоюзом станет приоритетной задачей в его работе на новом посту. Он также напомнил, что Пекин с 25 февраля неоднократно призывал стороны к мирному урегулированию ситуации на Украине.
"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Си Цзиньпин четко выступал за поиски мирного решения. Люди забывают об этом", - сказал Фу Цун.
Дипломат назвал Китай случайной жертвой в этой ситуации, так как "Россия и Украина - хорошие друзья, мы не хотим выбирать между друзьями". Он добавил, что это "отправная точка" позиции Пекина.
Он добавил, что "этот кризис поставил Китай в очень сложное положение с политической точки зрения", а также очень осложнил отношения Китая с Европой.