https://ria.ru/20221223/kitay-1840995770.html

Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение

Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение - РИА Новости, 23.12.2022

Посол: украинский кризис поставил Китай в сложное политическое положение

Российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС, заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:53

2022-12-23T22:53

2022-12-23T22:53

в мире

цены на нефть

си цзиньпин

владимир путин

украина

пекин

китай

фу цун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_2411f94ed588123abc71769e6acdb660.jpg

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС, заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post. Как сообщает SCMP, должность посла КНР в ЕС оставалась вакантной целый год, Фу Цун занял ее только в этом месяце. Все это время, пишет издание, в центре отношений Китая с Евросоюзом был российско-украинский конфликт, а также "тесные связи Пекина и Москвы". Отмечается, что европейские лидеры настаивали на том, чтобы Китай "осудил" спецоперацию РФ на Украине и использовал своё влияние для урегулирования ситуации. По словам дипломата, деполитизация отношений с Евросоюзом станет приоритетной задачей в его работе на новом посту. Он также напомнил, что Пекин с 25 февраля неоднократно призывал стороны к мирному урегулированию ситуации на Украине. "На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Си Цзиньпин четко выступал за поиски мирного решения. Люди забывают об этом", - сказал Фу Цун. Дипломат назвал Китай случайной жертвой в этой ситуации, так как "Россия и Украина - хорошие друзья, мы не хотим выбирать между друзьями". Он добавил, что это "отправная точка" позиции Пекина. Он добавил, что "этот кризис поставил Китай в очень сложное положение с политической точки зрения", а также очень осложнил отношения Китая с Европой.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840321083.html

украина

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, си цзиньпин, владимир путин, украина, пекин, китай, фу цун, евросоюз