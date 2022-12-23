https://ria.ru/20221223/keniya-1840723529.html

Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России

Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России - РИА Новости, 23.12.2022

Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России

Найроби и Москва могли бы сотрудничать в области автопрома, а также создавать совместные предприятия в других сферах, например, в области фармацевтики и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:22

2022-12-23T08:22

2022-12-23T08:22

в мире

кения

россия

бенсон огуту

найроби (город)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Найроби и Москва могли бы сотрудничать в области автопрома, а также создавать совместные предприятия в других сферах, например, в области фармацевтики и удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. "Мы призываем бизнесменов из России инвестировать во все сферы. Я приглашаю российских представителей приехать в Кению, чтобы изучить конъюнктуру рынка и понять наши потребности. Мы могли бы сотрудничать не только в области автопрома, но и создавать совместные предприятия в других сферах", - сказал он. Посол добавил, что Кения сейчас развивает свою промышленность, чтобы производить товары на экспорт как в другие африканские страны, так и на другие континенты. "Перспективная сфера для сотрудничества – фармацевтика, производство лекарств, а также удобрений. Сейчас мы импортируем большую часть удобрений, а ведь их можно было бы производить у нас, "на земле". Мы бы хотели развивать эту сферу", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20221223/keniya-1840716120.html

кения

россия

найроби (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кения, россия, бенсон огуту, найроби (город)