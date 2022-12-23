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Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России - РИА Новости, 23.12.2022
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Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России
Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России - РИА Новости, 23.12.2022
Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России
Найроби и Москва могли бы сотрудничать в области автопрома, а также создавать совместные предприятия в других сферах, например, в области фармацевтики и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:22
2022-12-23T08:22
в мире
кения
россия
бенсон огуту
найроби (город)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Найроби и Москва могли бы сотрудничать в области автопрома, а также создавать совместные предприятия в других сферах, например, в области фармацевтики и удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. "Мы призываем бизнесменов из России инвестировать во все сферы. Я приглашаю российских представителей приехать в Кению, чтобы изучить конъюнктуру рынка и понять наши потребности. Мы могли бы сотрудничать не только в области автопрома, но и создавать совместные предприятия в других сферах", - сказал он. Посол добавил, что Кения сейчас развивает свою промышленность, чтобы производить товары на экспорт как в другие африканские страны, так и на другие континенты. "Перспективная сфера для сотрудничества – фармацевтика, производство лекарств, а также удобрений. Сейчас мы импортируем большую часть удобрений, а ведь их можно было бы производить у нас, "на земле". Мы бы хотели развивать эту сферу", - добавил дипломат.
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в мире, кения, россия, бенсон огуту, найроби (город)
В мире, Кения, Россия, Бенсон Огуту, Найроби (город)
08:22 23.12.2022
 
Посол назвал перспективные сферы сотрудничества Кении и России

Посол в Москве: Кения и Россия могут сотрудничать в области автопрома и фармацевтики

© Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/TelegramПосол Кении в Москве Бенсон Огуту
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту
© Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/Telegram
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Найроби и Москва могли бы сотрудничать в области автопрома, а также создавать совместные предприятия в других сферах, например, в области фармацевтики и удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту.
"Мы призываем бизнесменов из России инвестировать во все сферы. Я приглашаю российских представителей приехать в Кению, чтобы изучить конъюнктуру рынка и понять наши потребности. Мы могли бы сотрудничать не только в области автопрома, но и создавать совместные предприятия в других сферах", - сказал он.
Посол добавил, что Кения сейчас развивает свою промышленность, чтобы производить товары на экспорт как в другие африканские страны, так и на другие континенты.
"Перспективная сфера для сотрудничества – фармацевтика, производство лекарств, а также удобрений. Сейчас мы импортируем большую часть удобрений, а ведь их можно было бы производить у нас, "на земле". Мы бы хотели развивать эту сферу", - добавил дипломат.
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В миреКенияРоссияБенсон ОгутуНайроби (город)
 
 
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