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Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.12.2022
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Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.12.2022
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией
Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:43
2022-12-23T06:55
кения
россия
бенсон огуту
москва
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.По его словам, сначала необходимо подписать двусторонний договор о сотрудничестве в воздушной сфере.Дипломат отметил, что Москва и Найроби договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются в силу определенных обстоятельств."Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта", — добавил посол.Советник-посланник Кении в Москве Винни Мванджала ранее заявила агентству, что страна готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих полетов из России в зарубежные страны.
https://ria.ru/20221223/keniya-1840713752.html
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кения, россия, бенсон огуту, москва, в мире
Кения, Россия, Бенсон Огуту, Москва, В мире
06:43 23.12.2022 (обновлено: 06:55 23.12.2022)
 
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией

Посол Кении Бенсон Огуту заявил о работе над установлением прямого авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.
По его словам, сначала необходимо подписать двусторонний договор о сотрудничестве в воздушной сфере.

"Сейчас мы <...> ведем переговоры с руководством России и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения", — сказал Огуту.

Дипломат отметил, что Москва и Найроби договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются в силу определенных обстоятельств.
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"Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта", — добавил посол.
Советник-посланник Кении в Москве Винни Мванджала ранее заявила агентству, что страна готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих полетов из России в зарубежные страны.
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КенияРоссияБенсон ОгутуМоскваВ мире
 
 
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