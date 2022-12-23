https://ria.ru/20221223/keniya-1840716120.html
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.12.2022
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией
Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:43
2022-12-23T06:43
2022-12-23T06:55
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бенсон огуту
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.По его словам, сначала необходимо подписать двусторонний договор о сотрудничестве в воздушной сфере.Дипломат отметил, что Москва и Найроби договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются в силу определенных обстоятельств."Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта", — добавил посол.Советник-посланник Кении в Москве Винни Мванджала ранее заявила агентству, что страна готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих полетов из России в зарубежные страны.
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кения, россия, бенсон огуту, москва, в мире
Кения, Россия, Бенсон Огуту, Москва, В мире
06:43 23.12.2022 (обновлено: 06:55 23.12.2022)
Кения работает над установлением прямого авиасообщения с Россией
Посол Кении Бенсон Огуту заявил о работе над установлением прямого авиасообщения с Россией
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.
По его словам, сначала необходимо подписать двусторонний договор о сотрудничестве в воздушной сфере.
"Сейчас мы <...> ведем переговоры с руководством России и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения", — сказал Огуту.
Дипломат отметил, что Москва и Найроби
договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются в силу определенных обстоятельств.
"Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта", — добавил посол.
Советник-посланник Кении в Москве Винни Мванджала ранее заявила агентству, что страна готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих полетов из России в зарубежные страны.