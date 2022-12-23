https://ria.ru/20221223/keniya-1840713752.html

Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"

Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 23.12.2022

Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"

Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в России Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T05:49

2022-12-23T05:49

2022-12-23T06:43

кения

россия

бенсон огуту

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в России Бенсон Огуту.По его словам, Найроби может изучить другие механизмы для дальнейшей торговли с Москвой."Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", — добавил Огуту.Карты платежной системы "Мир" сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах: это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия, ранее сообщил РИА Новости представитель платежной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.

https://ria.ru/20221223/swift-1840708974.html

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кения, россия, бенсон огуту