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Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 23.12.2022
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Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"
Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 23.12.2022
Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"
Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в России Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:49
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кения
россия
бенсон огуту
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в России Бенсон Огуту.По его словам, Найроби может изучить другие механизмы для дальнейшей торговли с Москвой."Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", — добавил Огуту.Карты платежной системы "Мир" сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах: это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия, ранее сообщил РИА Новости представитель платежной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.
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кения, россия, бенсон огуту
Кения, Россия, Бенсон Огуту
05:49 23.12.2022 (обновлено: 06:43 23.12.2022)
 
Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"

Посол Кении заявил о готовности рассмотреть использование в стране платежной системы "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в России Бенсон Огуту.

"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использования российской системы "Мир"), мы его рассмотрим", — заявил дипломат.

По его словам, Найроби может изучить другие механизмы для дальнейшей торговли с Москвой.
"Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", — добавил Огуту.
Карты платежной системы "Мир" сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах: это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия, ранее сообщил РИА Новости представитель платежной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
03:45
Бизнес Кении ищет способы работать с Россией в обход SWIFT, заявил посол
 
КенияРоссияБенсон Огуту
 
 
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