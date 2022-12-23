https://ria.ru/20221223/kamchatka-1840599355.html

"Их использовали". В громком деле против ученых с Камчатки — новый поворот

"Их использовали". В громком деле против ученых с Камчатки — новый поворот - РИА Новости, 23.12.2022

"Их использовали". В громком деле против ученых с Камчатки — новый поворот

Сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных за хищение сотен миллионов рублей, могут освободить. По версии следствия, ученые присвоили средства, выделенную... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:03

петропавловск-камчатский

земля франца-иосифа

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

кроноцкий заповедник

арктика

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных за хищение сотен миллионов рублей, могут освободить. По версии следствия, ученые присвоили средства, выделенную на уборку скопившегося еще в советские годы мусора. Однако экспертиза МГУ показала: работы выполнены грамотно. РИА Новости разбиралось в ситуации."Дело об очистке"В июле городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил Романа Корчигина к пяти годам колонии общего режима, Дарью Паничеву — к четырем с половиной, Оксану Терехову — к пяти с половиной, Николая Позднякова — к трем.Подробно про "дело об очистке" мы уже рассказывали. Ученых заподозрили в хищении бюджетных денег. Версия следствия такова: в 2015 — 2016 годах сотрудники учреждения под руководством директора Тихона Шпиленка (он скончался в декабре 2016-го ) через подконтрольную фирму растратили 454 миллиона рублей. Создавали видимость утилизации отходов, а сами захоронили мусор в заповеднике.Средства выделили специально на уборку. Дело в том, что на этой территории до середины XX века вели геологоразведочные работы, там же располагались военные части. Остались брошенная техника, оборудование, в земле — тонны нефти. Рано или поздно надо было навести порядок. Объем работ — огромный. Частично опирались на опыт Арктики — там с 2012-го очищали архипелаг Земля Франца-Иосифа. Проект на Камчатке пилотный, поэтому и четких нормативов не существовало.Дело вызвало широкий резонанс. Коллеги обвиняемых утверждали, что "все строится на показаниях, данных на сделке со следствием, и запуганных свидетелях". Более 70 российских природоохранных организаций попросили Генпрокуратуру разобраться. В знак протеста уволился Петр Шпиленок, сменивший умершего брата на посту директора заповедника.Исследование территорииПо распоряжению Минприроды ученые географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством доктора географических наук Сергея Чалова осенью выехали в Кроноцкий заповедник. Им предстояло выяснить, есть ли на территории "закопки" мусора."Дешифровка космоснимков, съемка низколетательным аппаратом, георадиолокационная съемка, геоморфологическое и геохимическое обследование — методы, которые применяла наша группа, позволяют выявить наличие массивных объектов как на поверхности, так и на глубине до десяти метров", — рассказывает Чалов.Исследователи проверили берега рек Ольга и Татьяна, где, по словам обвинения, так и не убрали оборудование ПВО и металлические емкости для ГСМ. Но это не подтвердилось — нашли лишь железную банку и две бочки."Водотоки в местах, указанных свидетелями на суде, не загрязнены, — уверен эксперт. — Сравнив космоснимки разных лет, мы пришли к выводу: растительность на обследованных местах восстанавливается после вывоза отходов"."Случай не единичный"Ситуацией вокруг Кроноцкого заповедника обеспокоены и в Общественной палате (ОП), где на днях обсуждали ликвидацию ущерба на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Отметили, что проблема возникла из-за пробелов в законодательстве — там попросту не прописаны четкие требования для пилотных программ по уборке.Случай, как заявили в ОП, не единичный. С похожей ситуацией столкнулись в ФГБУ "Земля леопарда" и национальном парке "Русская Арктика".Представитель Минприроды, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Ирина Маканова, в свою очередь, обращает внимание, что представителей ведомства, признанного потерпевшим в деле камчатских ученых, на заседания суда не допустили."Надеемся на пересмотр"Апелляция по "делу об очистке" состоится 26 декабря. Адвокат бюро ZKS Денис Саушкин пояснил, почему есть шансы на пересмотр."Сотрудников оговорили, обвинили в похищении всех денег, выделенных на проект. Однако уже доказано, что работу они проводили, и есть результат. Даже если что-то из запланированного не выполнили, вменять им растрату всей суммы неправильно", — считает защитник.На судебном заседании представят результаты исследования, которое показало, что 360 миллионов из 454-х использовали четко по назначению.Приговоренные тем временем не опускают руки и даже, по словам Петра Шпиленка, продолжают работать.К примеру, Роман Корчигин, замдиректора по науке и познавательному туризму, сейчас помогает чиновникам профильного министерства готовить тематические проекты. А также разрабатывает стратегию развития заповедника. Все необходимые материалы получает и передает через систему "ФСИН-письмо"."Уже пять месяцев они ждут апелляции в СИЗО. Условия непростые. Душ — раз в неделю. Прогулки — раз в день в маленьком дворике при конвое. В месяц только две встречи с близкими, причем эти свидания не всегда согласовывают. Но наши друзья держатся, потому что сильны духом, — подчеркивает Шпиленок. — Люди стали заложниками ситуации. Одни решили воспользоваться смертью Тихона, чтобы уйти от тюрьмы, а другие, видимо, — чтобы получить большие звезды".В научном сообществе надеются, что коллег, посвятивших жизнь исследованиям и защите природы, освободят. И поставят в деле справедливую точку. А также доработают законодательство, чтобы не было подобных прецедентов.

петропавловск-камчатский

земля франца-иосифа

арктика

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

петропавловск-камчатский, земля франца-иосифа, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, кроноцкий заповедник, арктика, общество