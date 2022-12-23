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Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников" - РИА Новости, 23.12.2022
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Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников"
Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников" - РИА Новости, 23.12.2022
Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников"
Министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:12
2022-12-23T16:59
сергей шойгу
ижевск
владимир лепин
александр бречалов
безопасность
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ИЖЕВСК, 23 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости. В Ижевске главу военного ведомства сопровождал губернатор региона Александр Бречалов. Шойгу показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые "Калашниковым". Также министру продемонстрировали технологический процесс производства, в том числе линию конечной сборки стрелкового вооружения. Руководитель концерна Владимир Лепин рассказал Шойгу, что предприятия выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме.Министр обратил внимание гендиректора "Калашникова", что в следующем году "гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен". В ответ Лепин заверил, что предприятия выполнят поставленную задачу.В ноябре информированный источник сообщил РИА Новости, что концерн стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в вооруженные силы. Как подчеркивалось, мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных.
https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238772.html
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сергей шойгу, ижевск, владимир лепин, александр бречалов, безопасность
Сергей Шойгу, Ижевск, Владимир Лепин, Александр Бречалов, Безопасность
12:12 23.12.2022 (обновлено: 16:59 23.12.2022)
 
Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников"

Шойгу во время рабочей поездки проверил выполнение оборонзаказа в концерне "Калашников"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет во время посещения в завода концерна "Калашников" в Ижевске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет во время посещения в завода концерна Калашников в Ижевске - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ИЖЕВСК, 23 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости.
В Ижевске главу военного ведомства сопровождал губернатор региона Александр Бречалов. Шойгу показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые "Калашниковым".
Также министру продемонстрировали технологический процесс производства, в том числе линию конечной сборки стрелкового вооружения.
Руководитель концерна Владимир Лепин рассказал Шойгу, что предприятия выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме.
Министр обратил внимание гендиректора "Калашникова", что в следующем году "гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен". В ответ Лепин заверил, что предприятия выполнят поставленную задачу.
В ноябре информированный источник сообщил РИА Новости, что концерн стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в вооруженные силы. Как подчеркивалось, мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных.
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Сергей ШойгуИжевскВладимир ЛепинАлександр БречаловБезопасность
 
 
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