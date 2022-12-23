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Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа концерном "Калашников" - РИА Новости, 23.12.2022
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Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа концерном "Калашников"
Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа концерном "Калашников" - РИА Новости, 23.12.2022
Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа концерном "Калашников"
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:16
2022-12-23T11:27
безопасность
сергей шойгу
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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ИЖЕВСК, 23 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, рассказала его пресс-секретарь Россияна Марковская. Данное предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение, напомнила она.В ноябре информированный источник сообщил РИА Новости, что концерн "Калашников" стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в ВС. Как подчеркивалось, мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных.Собеседник агентства также уточнил, что поставки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил концерн ответственным исполнителем данной задачи.
https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238772.html
россия
ижевск
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безопасность, сергей шойгу, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
10:16 23.12.2022 (обновлено: 11:27 23.12.2022)
 
Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа концерном "Калашников"

Министр обороны Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 23 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, рассказала его пресс-секретарь Россияна Марковская.
"Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", — уточнила Марковская.
Данное предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение, напомнила она.
В ноябре информированный источник сообщил РИА Новости, что концерн "Калашников" стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в ВС. Как подчеркивалось, мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных.
Собеседник агентства также уточнил, что поставки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил концерн ответственным исполнителем данной задачи.
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БезопасностьСергей ШойгуРоссияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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