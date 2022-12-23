https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

Итоги года для российской IT-отрасли: обмани, но останься

Итоги года для российской IT-отрасли: обмани, но останься - РИА Новости, 23.12.2022

Итоги года для российской IT-отрасли: обмани, но останься

Россия в уходящем году, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, наконец, достигла цифрового суверенитета. Этим она обязана не столько усилиям отечественных... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:27

2022-12-23T15:27

2022-12-23T15:27

экономика

технологии

максут шадаев

эльдар муртазин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия в уходящем году, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, наконец, достигла цифрового суверенитета. Этим она обязана не столько усилиям отечественных игроков, сколько уходу всех западных. Год стал для отрасли в буквальном смысле слова отрезвляющим - за несколько месяцев всем пришлось осознать, что ни современной микроэлектроники, ни достойного "софта" по многим направлениям в России просто нет, да и сами знаменитые русские айтишники не спешат оставаться на родине. Участники рынка единогласно называют год самым тяжелым за всю историю, а отрасль - самой пострадавшей от геополитики. Но несмотря ни на что, ей удалось не просто выжить, но и продвинуться вперед. День независимостиСобытия этого года для российского IT, как и для многих других секторов экономики, начались не 1 января, а 24 февраля. После начала специальной военной операции отрасль пережила глубокий шок: один за другим мировые гиганты стали объявлять об уходе. Всего за месяц рынок покинули Cisco, SAP, Oracle, IBM, TSMC, Nokia и Ericsson, а также Samsung и Apple. Демарш затронул абсолютно всех: от мобильных операторов до крупных государственных компаний. "Наиболее пострадали те сектора и те компании, которые очень активно работали с западным бизнесом. Например, те, кто ставили программно-аппаратные комплексы IBM, у которых софт работает только на "железе" от компании", - считает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Замещая западных партнеров, российские специалисты стали строить "технологический суверенитет". Для его достижения в России были созданы площадки для поиска отечественных альтернатив зарубежных IT-решений - так называемые индустриальные центры компетенций, ИЦК. "Теперь разработчики софта могут идти по пути замещения популярных и востребованных зарубежных продуктов, тем более, что их в этом старается поддержать государство", - пояснил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Но отрасли предстоит еще многое наверстать. И хотя IT-сегменты, активно работавшие над замещением иностранного софта, в этом году росли ускоренными темпами, основной вызов 2023 года - это работа в условиях, когда многие технологии стали недоступны или дороги, подчеркнул гендиректор аналитической компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Импортозамещение решит только часть этих вопросов", - добавил он. Найти и вернуть Февральские события напугали не только западные компании, но и российских айтишников - они начали массово покидать страну: по разным оценкам уехали от 50 тысяч до 250 тысяч человек. "У нас было две волны: одна весной, и вторая осенью, она даже, наверное, была побольше. Но первая волна успела наполовину вернуться, и потом вторая волна частично захватывала тех же", - напоминает президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Удерживать бегущих с корабля власти решили невиданными доселе "плюшками": грантами на разработки, ипотекой под 5%, льготными кредитами и отсрочкой от частичной мобилизации, начавшейся осенью. Часть специалистов вернулась, но пока все еще около 100 тысяч остаются за рубежом, хоть в подавляющем большинстве и работают на Россию в дружественных странах, рассказывал Шадаев. Эксперты сходятся во мнении, что в 2023 году отечественным компаниям придется научится работать с сотрудниками, живущими за рубежом. "Поскольку тренд на удаленную работу будет расти, как и тренд на мультизанятость, эти два новых понятия уже скоро станут для нас новой нормальностью. И позволят перевести вопрос работы с уехавшими в более спокойную и менее политизированную плоскость", - поясняет генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. Художественный фильм "украли" После 24 февраля против России была развязана "кибервойна": с самого начала конфликта Украина сформировала добровольческую "IT-армию", которая совершила ряд DDoS-атак на крупные российские компании, информационные агентства, а также госсектор. Так, в первом полугодии число DDoS-атак на российские компании выросло в 15 раз, посчитали в компании StormWall. "Часто компании атаковали шифровальщики, которые не требовали выкуп за восстановление данных – их основной целью было уничтожение информации и репутационный ущерб", - заявил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Небывалого масштаба в этом году достигли и утечки данных, часто происходившие из-за легкомысленного отношения компаний к защите собственной инфраструктуры. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей, отмечает эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова. Власти обеспокоились не на шутку и начали прорабатывать законодательство для ужесточения наказаний за утечки. Роскомнадзор стал следить за ходом расследований в компаниях, а Минцифры предложило накладывать на них оборотные штрафы. К концу года из-за масштабных "сливов" данных и введенных правительством мер, спрос на киберзащиту в России вырос более чем втрое. Это привело к тому, что активность хакеров уменьшилась: в первые две недели декабря число DDoS снизилось в три раза по сравнению с концом ноября, отметили в StormWall. Хакеры осознали, что прорвать оборону не так-то и просто. Это грозит тем, что в наступающем году атаки станут более сложными и продуманным, единодушны эксперты. Новые русские На фоне событий на Украине отечественные и западные компании, работающие на российском рынке, столкнулись с санкционным и репутационным давлением. Это заставило их отгородиться от "токсичных" активов. Первым стал южноафриканский холдинг Naspers - он продал свою долю в "Авито". Затем его структура - голландский Prosus - вышел из состава акционеров холдинга VK. На данный момент на стадии реструктуризации находятся "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Яндекс". Их материнские компании собираются передать бизнес местному топ-менеджменту. "Тренд на миграцию иностранных активов, начавшийся в 2022 году, к сожалению, скорее будет усиливаться в 2023 году", - считает директор маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова. По ее словам, на данный момент эта тенденция сдерживается принятыми правительством России ограничениями на выход иностранцев из национальных активов. "Яндекс" в 2022 году прошел тернистый путь: осенью компания была вынуждена передать VK контентные платформы "Дзен" и "Новости", которые на протяжении долгого времени были визитной карточкой холдинга. Далее последовала реструктуризация. Для ее успешного разрешения руководство "Яндекса" привлекло в компанию на экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Он стал советником по корпоративному развитию компании. "Крупные компании провели необходимые изменения, поэтому громких уходов с рынка в 2023 уже не будет. Оставшиеся средние и мелкие компании ждут смягчения ограничений, сократили или временно приостановили бизнес",- добавляет Кузнецова. ЧБД: что будет дальше Если в уходящем году перед отраслью стояло много трудновыполнимых задач, то наступающий станет если не переломным для цифровой сферы, то точно покажет, как будет развиваться рынок в России в ближайшие десять лет, сходятся во мнении эксперты. В отрасли все еще остро стоит проблема с высококвалифицированными специалистами, однако аналитики отмечают, что дефицит кадров на российском рынке будет всегда. "Скорее всего, нехватка затронет качественных специалистов среднего и высшего звена, а также младших сотрудников со специальным уровнем знаний", - делится прогнозом глава центра карьеры Skypro Светлана Шиманская. При этом отток IT-специалистов из России прекратится в 2023 году, считает Касперская. Ситуация с иностранными вендорами обстоит сложнее. Они не будут возвращаться в Россию напрямую - взаимодействие будет проходить через третьи страны, считает Муртазин. "Кризис слишком масштабный, и потерять такой большой рынок, как российский, они не могут себе позволить. Поэтому закрывают глаза и возвращаются", - подчеркнул он. Вывод очевиден: IT-отрасль только выходит на путь цифрового суверенитета, но больше не боится остаться в технологической изоляции. Иностранцы уже сейчас пытаются вернуться на российский рынок, а в 2023 году эта тенденция будет только усиливаться, и молодым Кулибиным придется соперничать с глобальными мастодонтами. В это же время государство и крупный бизнес будут на стороне отечественной продукции, которой только еще предстоит доказать свою профпригодность. "Будет сложно. Но когда было легко?" - резюмирует руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

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https://ria.ru/20221223/mintsifry-1840843394.html

https://na.ria.ru/20221212/tpu-1837125851.html

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