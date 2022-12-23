https://ria.ru/20221223/flotiliya-1840978665.html

Германия сильно изменила структуру флотилии после начала спецоперации

Германия сильно изменила структуру флотилии после начала спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Германия сильно изменила структуру флотилии после начала спецоперации

Командование германского флота практически полностью изменило структуру флотилии после начала конфликта на Украине, перебросив большое количество сил восточнее... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:13

2022-12-23T21:13

2022-12-23T21:22

специальная военная операция на украине

украина

германия

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нато

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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Командование германского флота практически полностью изменило структуру флотилии после начала конфликта на Украине, перебросив большое количество сил восточнее в Балтийское море, сообщил адмирал флотилии и директор "Центра передового опыта НАТО для операций в замкнутых и мелких водах" в Киле Хеннинг Фальтин. По его словам, переброска связана с тем, что армейское командование ФРГ "серьёзно относится" к силам армии и флота РФ в водах у Санкт-Петербурга и Калининграда. "Изменилось практически всё. Начиная с настроя – образ мышления, что мы в режиме учений, сменился на тот, что мы в оперативном управлении. Даже если мы не находимся в войне с Россией", - добавил он. Военный уточнил, что буквально за несколько дней после начала спецоперации на Украине германский флот направил в море такое большое количество подразделений, что в определённый момент там находилось свыше 2 тысяч солдат дополнительно. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20221223/germaniya-1840937905.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, германия, россия, нато, бундесвер германии