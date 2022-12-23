21:13 23.12.2022 (обновлено: 21:22 23.12.2022)
Германия сильно изменила структуру флотилии после начала спецоперации
Адмирал флота Фальтин: ФРГ сильно изменила структуру флотилии на фоне конфликта на Украине
© AP Photo / Frank HormannНемецкий корвет класса Braunschweig K-130
© AP Photo / Frank Hormann
Немецкий корвет класса Braunschweig K-130. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Командование германского флота практически полностью изменило структуру флотилии после начала конфликта на Украине, перебросив большое количество сил восточнее в Балтийское море, сообщил адмирал флотилии и директор "Центра передового опыта НАТО для операций в замкнутых и мелких водах" в Киле Хеннинг Фальтин.
"Практически все главные задачи немецкого флота, которые были запланированы ранее здесь наверху в Северном и Балтийском морях, были перенесены восточнее в Балтийском море", - ответил Фальтин на вопрос, как отразилось начало спецоперации на флоте Германии. Видео с интервью Фальтина армейской пресс-службе опубликовано в соцсетях Бундесвера.
По его словам, переброска связана с тем, что армейское командование ФРГ "серьёзно относится" к силам армии и флота РФ в водах у Санкт-Петербурга и Калининграда.
"Изменилось практически всё. Начиная с настроя – образ мышления, что мы в режиме учений, сменился на тот, что мы в оперативном управлении. Даже если мы не находимся в войне с Россией", - добавил он.
Военный уточнил, что буквально за несколько дней после начала спецоперации на Украине германский флот направил в море такое большое количество подразделений, что в определённый момент там находилось свыше 2 тысяч солдат дополнительно.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.