https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html
"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском
"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском - РИА Новости, 23.12.2022
"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском
Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после его слов о встрече с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:43
2022-12-23T05:43
2022-12-23T05:43
в мире
анджей дуда
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после его слов о встрече с Владимиром Зеленским.Польские комментаторы с негодованием отнеслись к заявлению президента."Анджей, ты втягиваешь нас в войну", — написал Dawid."Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки", — с иронией отметил Kris Jurczenko."Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан", — пошутил ŻuraVinka."Два комика", — прокомментировал Jozef melech."А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?" — поинтересовался Dawid Czurak."Вспомнил про гранатомет?" — съязвил Mariusz S."А ему жена только спортивную одежду покупает?" — спросила Irene Illustrator."Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве", — не без иронии написал JSmigowski."Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну", — заявил Rattchen."Хорошо, что обошлись без подарка", — подметил Poprawna.В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. На следующий день президент Украины заявил, что провел встречу с Анджеем Дудой в Польше.
https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html
https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840641027.html
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840704122.html
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в мире, анджей дуда, владимир зеленский, вашингтон (штат), польша, украина, twitter
В мире, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Польша, Украина, Twitter
"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском
Пользователи Twitter заявили, что президент Дуда словами о Зеленском втянет Польшу в войну
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после его слов о встрече с Владимиром Зеленским.
"Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только для поздравления его самого, его семьи и Украины с Новым годом и Рождеством, но и для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем 2023 году", — написал польский лидер в Twitter.
Польские комментаторы с негодованием отнеслись к заявлению президента.
"Анджей, ты втягиваешь нас в войну", — написал Dawid.
"Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки", — с иронией отметил Kris Jurczenko.
"Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан", — пошутил ŻuraVinka.
"Два комика", — прокомментировал Jozef melech.
"А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?" — поинтересовался Dawid Czurak.
"Вспомнил про гранатомет?" — съязвил Mariusz S.
"А ему жена только спортивную одежду покупает?" — спросила Irene Illustrator.
"Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве", — не без иронии написал JSmigowski.
"Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну", — заявил Rattchen.
"Хорошо, что обошлись без подарка", — подметил Poprawna.
В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон
, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом
и выступил перед конгрессом. На следующий день президент Украины заявил, что провел встречу с Анджеем Дудой в Польше.