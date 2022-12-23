https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html

"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском

"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском - РИА Новости, 23.12.2022

"Ты приведешь нас к войне": в Сети осудили Дуду за слова о Зеленском

Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после его слов о встрече с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T05:43

2022-12-23T05:43

2022-12-23T05:43

в мире

анджей дуда

владимир зеленский

вашингтон (штат)

польша

украина

twitter

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после его слов о встрече с Владимиром Зеленским.Польские комментаторы с негодованием отнеслись к заявлению президента."Анджей, ты втягиваешь нас в войну", — написал Dawid."Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки", — с иронией отметил Kris Jurczenko."Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан", — пошутил ŻuraVinka."Два комика", — прокомментировал Jozef melech."А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?" — поинтересовался Dawid Czurak."Вспомнил про гранатомет?" — съязвил Mariusz S."А ему жена только спортивную одежду покупает?" — спросила Irene Illustrator."Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве", — не без иронии написал JSmigowski."Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну", — заявил Rattchen."Хорошо, что обошлись без подарка", — подметил Poprawna.В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. На следующий день президент Украины заявил, что провел встречу с Анджеем Дудой в Польше.

https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html

https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840641027.html

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840704122.html

вашингтон (штат)

польша

украина

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в мире, анджей дуда, владимир зеленский, вашингтон (штат), польша, украина, twitter