https://ria.ru/20221223/diversii-1840759251.html

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий

Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:00

2022-12-23T11:00

2022-12-23T12:18

совет федерации рф

политика

россия

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.Как следует из документа, в Уголовном кодексе появятся три новые статьи: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость внесения в УК этих поправок вызвана резким ростом числа диверсий: согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.В соответствии с законом склонение к диверсионной деятельности, вербовка, вооружение и финансирование диверсантов будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.Тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.За участие в диверсионном сообществе грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а за организацию такого сообщества — от 15 лет и вплоть до пожизненного заключения.Теперь закон поступит на подпись к президенту.

https://ria.ru/20221221/kraken-1840195280.html

https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, политика, россия, генеральная прокуратура рф, василий пискарев