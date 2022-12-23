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Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022
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Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий
Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:00
2022-12-23T12:18
совет федерации рф
политика
россия
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.Как следует из документа, в Уголовном кодексе появятся три новые статьи: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость внесения в УК этих поправок вызвана резким ростом числа диверсий: согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.В соответствии с законом склонение к диверсионной деятельности, вербовка, вооружение и финансирование диверсантов будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.Тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.За участие в диверсионном сообществе грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а за организацию такого сообщества — от 15 лет и вплоть до пожизненного заключения.Теперь закон поступит на подпись к президенту.
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совет федерации рф, политика, россия, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Василий Пискарев
11:00 23.12.2022 (обновлено: 12:18 23.12.2022)
 
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию и финансирование диверсий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации России
Сенаторы на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
Как следует из документа, в Уголовном кодексе появятся три новые статьи: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".
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По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость внесения в УК этих поправок вызвана резким ростом числа диверсий: согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.
В соответствии с законом склонение к диверсионной деятельности, вербовка, вооружение и финансирование диверсантов будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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За участие в диверсионном сообществе грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а за организацию такого сообщества — от 15 лет и вплоть до пожизненного заключения.
Теперь закон поступит на подпись к президенту.
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Совет Федерации РФПолитикаРоссияГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
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