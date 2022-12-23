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СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры - РИА Новости, 23.12.2022
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:57
2022-12-23T13:57
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.
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Екатерина Зайцева
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россия, общество, совет федерации рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ
13:57 23.12.2022
 
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры

Совфед запретил пересылку личных и банковских данных через иностранные мессенджеры

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян.
Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 11:49
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
 
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