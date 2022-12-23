https://ria.ru/20221223/dannye-1840830202.html

СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры

СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры - РИА Новости, 23.12.2022

СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:57

2022-12-23T13:57

2022-12-23T13:57

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.

https://ria.ru/20221221/messendzhery-1840196828.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф