https://ria.ru/20221223/dannye-1840830202.html
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры - РИА Новости, 23.12.2022
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:57
2022-12-23T13:57
2022-12-23T13:57
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.
https://ria.ru/20221221/messendzhery-1840196828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ
СФ запретил пересылку некоторых личных данных через иностранные мессенджеры
Совфед запретил пересылку личных и банковских данных через иностранные мессенджеры
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, запрещающий при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян.
Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.