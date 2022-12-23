https://ria.ru/20221223/bespilotniki-1840787632.html

Совфед одобрил закон о праве сбивать беспилотники

Совфед одобрил закон о праве сбивать беспилотники - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед одобрил закон о праве сбивать беспилотники

Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:17

2022-12-23T12:17

2022-12-23T12:17

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. "Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в законе. Помимо этого, документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия. В частности, в получении разрешений на оружие будет отказано подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Также закон позволяет, что мобилизованные и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.

https://ria.ru/20221223/gosorgany-1840774737.html

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технологии, россия, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)