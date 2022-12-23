https://ria.ru/20221223/avto-1840815191.html

Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины

Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины - РИА Новости, 23.12.2022

Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее покупать отечественные машины. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:25

2022-12-23T13:25

2022-12-23T13:25

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

авто

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее покупать отечественные машины. При обсуждении на заседании Совфеда закона о такси спикер отметила, что поддерживает предложение комитета по экономической политике о поддержке российского автопрома. "Действительно, в нынешних условиях надо оказывать максимальную поддержку отечественным автопроизводителям. Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис", - сказала спикер.

https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html

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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, авто, россия