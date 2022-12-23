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Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины - РИА Новости, 23.12.2022
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Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины
Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины - РИА Новости, 23.12.2022
Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее покупать отечественные машины. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:25
2022-12-23T13:25
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
авто
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее покупать отечественные машины. При обсуждении на заседании Совфеда закона о такси спикер отметила, что поддерживает предложение комитета по экономической политике о поддержке российского автопрома. "Действительно, в нынешних условиях надо оказывать максимальную поддержку отечественным автопроизводителям. Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис", - сказала спикер.
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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, авто, россия
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Авто, Россия
13:25 23.12.2022
 
Матвиенко призвала бизнес приобретать отечественные машины

Спикер Совфеда Матвиенко призвала регионы и бизнес приобретать отечественные машины

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее покупать отечественные машины.
При обсуждении на заседании Совфеда закона о такси спикер отметила, что поддерживает предложение комитета по экономической политике о поддержке российского автопрома.
"Действительно, в нынешних условиях надо оказывать максимальную поддержку отечественным автопроизводителям. Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис", - сказала спикер.
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ЭкономикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАвтоРоссия
 
 
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