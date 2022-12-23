https://ria.ru/20221223/alkogol-1840740819.html

Зона турбулентности: как рынок алкоголя пережил 2022 год

Зона турбулентности: как рынок алкоголя пережил 2022 год - РИА Новости, 23.12.2022

Зона турбулентности: как рынок алкоголя пережил 2022 год

Уход зарубежных брендов, скачки курса валют, стремление россиян сокращать расходы - алкогольный рынок в 2022 году попал в серьезный шторм. Однако спиртные... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:52

2022-12-23T09:52

2022-12-23T09:52

экономика

олеся буняева

россия

китай

heineken

carlsberg

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уход зарубежных брендов, скачки курса валют, стремление россиян сокращать расходы - алкогольный рынок в 2022 году попал в серьезный шторм. Однако спиртные напитки не только выстояли, но и "повысили градус", открыв для себя новые направления и перестроив производства. О втором дыхании отрасли и прогнозах на следующий год рассказали РИА Новости опрошенные компании и эксперты. Евро вину не товарищ Драматическая волатильность рубля в конце февраля не могла не сказаться на работе импортеров. В частности, крупные дистрибьюторы, такие как Luding и Simple, на время прекратили поставки. Через несколько дней они были возобновлены, при этом цена на импортную продукцию выросла в среднем на 10-15%. Но стоило курсу валют стабилизироваться, как стоимость поползла вниз. "После значительного роста весной цены снизились и пришли в норму уже к середине года. Та импортная продукция, которая продолжает поступать в Россию, продается в среднем чуть дороже, чем год назад", - отмечает гендиректор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий. Вместе с тем цены на импортный алкоголь так и не сумели полностью стабилизироваться. "Весь год на цену влияли изменения, связанные с логистикой и комплектующими. В следующем году останутся те же проблемы", - полагает директор по маркетингу Luding Андрей Ушаков. А вот на отечественные горячительные волатильность и логистика повлияли незначительно. "Цены на российский алкоголь практически не изменились. А от усиливающейся конкуренции между российскими производителями в конечном итоге выиграет потребитель", - уверен Злотницкий. Останься просто так Следующий удар по отрасли нанесли зарубежные алкогольные компании, которые решили приостановить свою деятельность в России или вовсе покинуть страну. Среди первых был Carlsberg, анонсировавший продажу своих российских активов. За ним об уходе объявил и конкурент Heineken. Изменить вектор работы решили не только пивовары: Diageo, возивший в Россию водку Smirnoff и виски Black Label, сначала приостановил экспорт и продажу алкоголя в стране, а позже полностью свернул свою деятельность. "С уходом некоторых международных компаний из России к концу года товарные запасы виски, рома, джина и французского коньяка под несколькими мировыми брендами практически исчерпаны. И во многих категориях их уже заменила продукция российских производителей", - считает Злотницкий. Тренд на уход иностранных производителей с российского рынка не закончился и к концу года. В ноябре производитель Jägermeister официально приостановил поставки в страну. По оценке импортера вин Luding, покинувшие Россию зарубежные бренды занимали до 40% в категории крепкого алкоголя. Однако Злотницкий отмечает, что у отечественных производителей напитков уже появились новые направления, где представлены достойные продукты. "Главный вызов – не только разработать отличные рецептуры, найти сырье и организовать бесперебойный процесс производства. За сильными иностранными брендами стоял высокий уровень узнаваемости и сильные маркетинговые программы", - отмечает Ушаков. Вместе с тем остались и те, кто еще готов работать в России, отмечает президент компании Ladoga Вениамин Грабар. "Они в состоянии заменить ушедших с рынка производителей коньяка, виски, шампанского и ликеров аналогичной импортной продукцией и уже частично это делают", - добавляет он. С мира по бутылке Несмотря на потерю крупнейших зарубежных брендов и страхи потребителей к Новому году остаться без горячительного, такой проблемы не возникло. "Таких глобальных изменений рынок не видел давно. Сейчас происходит настоящий передел рынка после ухода значительной части мировых брендов, выходят сотни новых брендов", - подчеркивает Грабар. Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в список для параллельного импорта. В него вошли Jägermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's и другие. Эксперты же сошлись во мнении, что параллельный импорт не помешает развитию отечественного производства. Вместе с тем, параллельный импорт - вовсе не панацея, отмечает Злотницкий. "Спрос на джины и виски в России продолжает расти, джин вообще является лидером роста, его объемы продаж за последние годы удвоились. Параллельный импорт удовлетворить такой спрос не сможет - ни с точки зрения цены, ни с точки зрения широты ассортимента", - говорит он. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев полагает, что для алкогольного рынка параллельный импорт - весьма локальная история. "Да, он где-то сбалансировал отдельные микродефициты. Но в целом, даже если бы его не было, то были бы какие-то другие товары", - подчеркивает Ставцев. Откупорилась возможность Но если уход крепкого зарубежного алкоголя покупатели вначале переносили с трудом, то с пивом и вином ситуация была обратной. Еще летом исследования показывали, что больше половины населения в стране стали выбирать отечественные бренды. "В следующем году продолжит расти доля российского вина, приближаясь к соотношению отечественных и импортных вин 65% и 35% соответственно. Многие производители запланировали рост объемов производства", - прогнозирует руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева. Не подкачали и производители, сумев достойно поддержать резко выросший спрос. "Да, имели место проблемы с комплектующими и опасения по поводу возможной нехватки пестицидов на следующий год. Но многие важные вопросы, например, по бочкам, пробкам, были успешно и оперативно решены", - заявила Буняева. По ее словам, рост объемов производства в категории тихих вин по итогам года прогнозируется в районе 10%, а игристых - на четверть. Увеличивался и спрос россиян и на напитки покрепче. "В течение года и производство, и объемы легальных розничных продаж алкоголя демонстрировали рост. За 11 месяцев на 10,8% выросло производство и на 3,4% розница (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Увеличились также и поступления в бюджет акцизных платежей", - подсчитали в Росалкогольрегулировании. Вырос даже экспорт - по данным ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе, потенциал поставок российского пива в Китай в этом году составляет 50 миллионов долларов, что вдвое выше значений 2021 года. Взболтать и смешать Эксперты полагают, что, несмотря на все трудности, российский алкогольный рынок все же смог адаптироваться. "В целом год для отрасли закончился даже хорошо, потому что продажи практически во всех категориях алкогольной продукции росли", - считает Ставцев. Однако еще остались трудности, которые отрасли предстоит решить в новом году. "Есть проблемы с брендами шампанского, виски и другого крепкого алкоголя, но в целом выбор разнообразен. Пока все еще доезжают старые заказы, сделанные до запрета, возможно, будут найдены какие-то пути обхода - узнаем в следующем году", - прогнозирует исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он также отметил, что для отрасли в 2023 году есть два основных вызова. Первый – невозможность прогнозировать спрос, второй - курс валют. "Экспорт основных российских сырьевых товаров затруднен, поэтому курс будет расти, но пока непонятно, до каких пределов. Если рост будет выше 75 рублей за евро, 70 рублей за доллар - цены вырастут", - считает эксперт. Не уверен в спросе и Грабар - так как алкоголь не является товаром первой необходимости, волна сокращения расходов у россиян может его просто захлестнуть. "Продолжится борьба за потребителя среди российских производителей. Конкурировать придется как с отечественными производствами, так и с брендами, вернувшимися по параллельному импорту. Выиграет тот, кто предложит стабильное и высокое качество при приемлемой цене", - заключил он.

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https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html

https://ria.ru/20221205/vrednye_privychki-1835939610.html

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экономика, олеся буняева, россия, китай, heineken , carlsberg, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новый год