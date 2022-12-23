https://ria.ru/20221223/afrika-1840728357.html
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 23.12.2022
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20
Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:00
2022-12-23T09:00
2022-12-23T15:27
в мире
россия
кения
сша
африканский союз
большая двадцатка
бенсон огуту
джо байден
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Чем больше интеграции, тем лучше. Это идет на пользу не только африканским странам, но и нашим партнерам", - сказал посол. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кения, сша, африканский союз, большая двадцатка, бенсон огуту, джо байден, михаил богданов
В мире, Россия, Кения, США, Африканский союз, Большая двадцатка, Бенсон Огуту, Джо Байден, Михаил Богданов
09:00 23.12.2022 (обновлено: 15:27 23.12.2022)
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20
Посол Кении в Москве: включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем