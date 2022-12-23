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Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 23.12.2022
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Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 23.12.2022
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20
Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:00
2022-12-23T15:27
в мире
россия
кения
сша
африканский союз
большая двадцатка
бенсон огуту
джо байден
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Чем больше интеграции, тем лучше. Это идет на пользу не только африканским странам, но и нашим партнерам", - сказал посол. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту &gt;&gt;
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в мире, россия, кения, сша, африканский союз, большая двадцатка, бенсон огуту, джо байден, михаил богданов
В мире, Россия, Кения, США, Африканский союз, Большая двадцатка, Бенсон Огуту, Джо Байден, Михаил Богданов
09:00 23.12.2022 (обновлено: 15:27 23.12.2022)
 
Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20

Посол Кении в Москве: включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Логотип "Группы двадцати" G20
 Логотип Группы двадцати G20 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип "Группы двадцати" G20. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту.
Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена.
"Чем больше интеграции, тем лучше. Это идет на пользу не только африканским странам, но и нашим партнерам", - сказал посол.
Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту >>
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 08:36
Кения планирует увеличить объемы поставок чая в Россию
 
В миреРоссияКенияСШААфриканский союзБольшая двадцаткаБенсон ОгутуДжо БайденМихаил Богданов
 
 
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