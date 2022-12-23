https://ria.ru/20221223/afrika-1840728357.html

Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20

Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 23.12.2022

Посол Кении прокомментировал присоединение Африканского союза к G20

Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:00

2022-12-23T09:00

2022-12-23T15:27

в мире

россия

кения

сша

африканский союз

большая двадцатка

бенсон огуту

джо байден

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Чем больше интеграции, тем лучше. Это идет на пользу не только африканским странам, но и нашим партнерам", - сказал посол. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту >>

https://ria.ru/20221223/postavki-1840725198.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кения, сша, африканский союз, большая двадцатка, бенсон огуту, джо байден, михаил богданов