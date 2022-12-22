https://ria.ru/20221222/zerno-1840443588.html

Абрамченко сообщила об опытной поставке в Турцию зерна за рубли

Абрамченко сообщила об опытной поставке в Турцию зерна за рубли - РИА Новости, 22.12.2022

Абрамченко сообщила об опытной поставке в Турцию зерна за рубли

Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:20

2022-12-22T10:20

2022-12-22T10:20

экономика

виктория абрамченко

россия

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило", - сказала Абрамченко в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос, в какие новые регионы мира и за какую валюту Россия поставляет зерно. "Центробанк наш работает со всеми дружественными странами для того, чтобы применить этот механизм расчета в национальных валютах. То есть, в принципе, можно. Первый эксперимент оказался удачным", - добавила она. Россия в настоящее время поставляет продовольствие в 150 стран, продолжила вице-премьер. "Это достаточно большое количество государств, и это государства, где больше всего растет численность населения. И эти страны дружественные по отношению к Российской Федерации", - заметила она. По ее словам, в 2022 году РФ уже экспортировала 21 миллион тонн продовольствия и 14,5 миллиона тонн удобрений. "То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запретов на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается. Сложно. Мы преодолеваем эти сложности", - заключила Абрамченко. В июне она говорила журналистам, что Россия готова перейти к расчетам в национальных валютах с дружественными странами и уже ведет переговоры по этому вопросу. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев еще раньше, в мае, заявлял, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

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россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, виктория абрамченко, россия, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)